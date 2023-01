Die Zukunft mit Token - Wie sich digitale Vermögenswerte am Markt weiterentwickeln werden (FOTO)

Vaduz (ots) - Wie nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens wurden auch die

Finanzmärkte und ihre Vermögenswerte längst von der Digitalisierung erfasst.

Sowohl für Investoren als auch für Unternehmen spielen Token dabei eine immer

präsentere Rolle.



Für die Calidris Fintech AG sind Token längst nicht mehr nur ein Zahlungsmittel

- immer mehr Menschen erkundigen sich deshalb bei dem

Finanzdienstleistungsunternehmen nach ihren weiteren Verwendungszwecken. Der

Finanzdienstleister zeigt Kunden neue Chancen im Bereich der digitalen

Vermögenswerte auf. Im Nachfolgenden wird erklärt, wie sich Token künftig

entwickeln und welche Rolle sie am Markt einnehmen könnten.





Was versteht man unter digitalen Vermögenswerten?Digitale Vermögenswerte basieren auf der Blockchain-Technologie. Nutzer könnendiese in einer digitalen Wallet verwahren und sie auf andere Wallets übertragen.Zu den bekanntesten Vertretern digitaler Vermögenswerte zählen dieKryptowährungen. Doch auch Kryptowertpapiere und Security-Token finden sich indieser Anlageklasse wieder.Letztere sind an ein reelles Wertpapierangebot oder einen physischen Wertgebunden. Durch ihre Koppelung an die Blockchain-Technologie profitierenInvestoren von deren Geschwindigkeit und Sicherheit. Auch die Regulierung durchAufsichtsbehörden fördert den Handel mit Security-Token.Warum ein goldenes Zeitalter digitaler Vermögenswerte bevorstehen könnteSeit dem Erstarken der Kryptowährungen wurden auch abseits des Bitcoins digitaleVermögenswerte einer immer breiteren Zielgruppe bekannt. Sowohl für Privatleuteals auch für institutionelle Investoren können Token in Zukunft als alternativeForm der Geldanlage dienen.Besonders ihre Anwendungsvielfalt macht Security-Token für Investoreninteressant. Ihre Bindung an echte Vermögenswerte ist der Grund dafür. Aktien,andere Formen der Unternehmensbeteiligung oder auch Immobilien können durch eineTokenisierung in kleine Einheiten heruntergebrochen werden sowie schnell undeinfach auf digitalem Wege gehandelt werden. Frisch gegründeten sowiemittelständischen Unternehmen ohne Zugang zu den großen Handelsplätzen ergibtsich so eine innovative Möglichkeit der Kapitalbeschaffung.Vertrauenswürdige digitale Börsen haben sich bereits innerhalb der europäischenRegulierungsauflagen etabliert. Schon der Handel mit Kryptowährungen wurde sofür Kleinanleger zugänglich. Anders als bei klassischen Börsen gelingt es ihnen,den Handel mit Vermögenswerten einer breiten Zielgruppe zu öffnen. Schon heutekann sich jeder mit PC und Smartphone unkompliziert am Token-Handel beteiligen.Vor allem die EU sowie die Schweiz und Liechtenstein unternehmen wichtigeSchritte, um den Handel mit Token sicherer zu gestalten. Die Erweiterung desWertpapiergesetzes schließt so auch digitale Anlagewerte ein. Laut einer Studievon Plutoneo und Tangeny sollen diese günstigen Voraussetzungen allein in Europaschon 2026 zu einer Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte in Höhe von1,82 Billionen Euro führen.Über Calidris Fintech AG:Die Calidris Fintech AG macht für ihre Kunden neue Chancen im Bereich digitalerVermögenswerte zugänglich. Das Unternehmen hat sich auf die Beratung undBetreuung von Kunden zu digitalen Vermögenswerten spezialisiert und verfolgt denGrundsatz: Sie sind die Anlageform der Zukunft.