6,5 % weniger Studienanfängerinnen und -anfänger in MINT-Fächern im Studienjahr 2021

Wiesbaden (ots) - - Höchststand: Knapp 35 % der MINT-Studienanfänger/-innen im1. Fachsemester waren 2021 Frauen- EU-weit Spitze: 36 % aller Bachelor- und gleichwertiger Abschlüsse inDeutschland entfallen auf ein MINT-FachWenn über den Fachkräftemangel diskutiert wird, stehen häufig die so genanntenMINT-Berufsgruppen im Blick: Fachleute im Bereich Mathematik, Informatik,Naturwissenschaft und Technik werden dringend gesucht. Allerdings ist die Zahlder Studienanfängerinnen und Studienanfänger in diesen Fächern deutlichgesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wählten imStudienjahr 2021 rund 307 000 Studierende im ersten Fachsemester ein MINT-Fach.Das waren 6,5 % weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang hängt teilweise damitzusammen, dass die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger insgesamtseit 2019 rückläufig ist: 2021 lag sie um 4 % niedriger als im Vorjahr. Paralleldazu hat sich in Deutschland die Zahl der 17- bis 22-Jährigen verringert.Zusätzlich ging infolge der Corona-Pandemie die Zahl ausländischerStudienanfängerinnen und Studienanfänger zurück, die zum Studium nachDeutschland kamen. Gleichzeitig sinkt jedoch auch der Anteil derjenigen, diesich im 1. Fachsemester für MINT-Fächer entscheiden: 2021 lag er bei 37,7 %. ImJahr 2015 hatte er noch 40,5 % betragen - das war der bisherige Höchststand.Frauenanteil unter Studienanfängern im MINT-Bereich mit 34,5 % auf HöchststandFrauen entscheiden sich nach wie vor seltener für ein Studium von MINT-Fächernals Männer. Über die Jahre ist der Frauenanteil unter den Studienanfängerinnenund Studienanfängern im MINT-Bereich allerdings gestiegen: Lag er 2001 noch bei30,8 %, so betrug er 2021 bereits 34,5 %. Dabei gibt es große Unterschiedezwischen den verschiedenen MINT-Fächern: Am höchsten war der Frauenanteil 2021in Innenarchitektur (88,2 %), am niedrigsten in Stahlbau (2,2 %). In Informatiklag der Frauenanteil unter den Studienanfängerinnen und Studienanfängern bei21,8 %.Insgesamt beginnen mehr Frauen als Männer ein Studium: So lag der Frauenanteilunter allen Studierenden im 1. Hochschulsemester im Studienjahr 2021 bei 52,4%.Zahl der Studierenden in MINT-Fächern erstmals gesunkenDer Rückgang bei den Studienanfängerinnen und Studienanfängern schlägt sich auchin der Zahl aller Studierenden nieder: So ist die Zahl der Studierenden inMINT-Fächern im Wintersemester 2021/22 erstmals seit 2007 gesunken. Mit 1 090800 Studierenden lag sie 2021 um 1,0 % niedriger als im Wintersemester 2020/21,als sie mit 1 101 900 Studierenden den bisherigen Höhepunkt erreicht hatte. DieZahl der Studierenden aller Fächer zusammen ist im Wintersemester 2021/22