NIPPON EXPRESS HOLDINGS und Aserbaidschans Silk Way West Airlines unterzeichnen Grundsatzvereinbarung zum Luftfrachtverkehr

Tokio (ots/PRNewswire) - NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat am Freitag, den 23.

Dezember 2022, eine Grundsatzvereinbarung mit Silk Way West Airlines, einer

Frachtfluggesellschaft in Aserbaidschan, unterzeichnet, um die Zusammenarbeit im

Luftfrachtverkehr weiter auszubauen und zu fördern.



Logo von Silk Way West Airlines: