Wellfully nimmt Handel an der Frankfurter Börse auf

Das Dual Listing in Frankfurt:

- unterstützt Wellfullys Strategie, seine Investorenbasis zu verbreitern,

- erleichtert Kleinanlegern den Zugang zu den europäischen Märkten und unterstützt die Handelsliquidität,

- verbessert die Fähigkeit, mit großen und anspruchsvollen Investoren in Europa in Kontakt zu treten,

- fördert das Unternehmensprofil in Europa, einem der Schlüsselmärkte von Wellfully innerhalb des gesamten für das Unternehmen relevanten Marktes von 600 Mrd. USD1.

Die Australian Securities Exchange (ASX) bleibt Wellfullys Hauptbörse.

Wellfully hat die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) mit Sitz in Frankfurt am Main zu seinem Investor Relations- und Unternehmensberater in Europa ernannt. Die DGWA wird Wellfully bei der Ansprache von Kleinanlegern, institutionellen Investoren und großen Privatanlegern in Deutschland und im europäischen Raum unterstützen.

Der Chairman und CEO von WELLFULLY, Paul Peros, sagte: „Angesichts der wachsenden internationalen Präsenz von Wellfully, insbesondere in Europa, ist das Dual Listing in Frankfurt, einer der größten und wichtigsten Börsen der Welt, von entscheidender Bedeutung, um Interessen und Aktivitäten zu bündeln.“

Der CEO der DGWA, Stefan Müller, erklärte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Wellfully in Europa. Das Unternehmen befindet sich in einer entscheidenden Phase, da es sowohl in der Schweiz tätig ist als auch über Direktvertriebskanäle in der Region verfügt. Das Dual Listing in Frankfurt unterstützt Wellfullys Strategie, seine Investorenbasis in Übersee zu erweitern und mit europäischen Investoren und Stakeholdern in Kontakt zu treten.“