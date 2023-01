In einem ersten Schritt wird entschieden, ob eine Goldminen-Aktie in den Index aufgenommen wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Goldpreis an einem der Beobachtungstage (jeweils der 4. Freitag im Zyklus von März, Juni, September und Dezember) oberhalb der 200-Tage-Linie notiert (Auswahlkriterium relativer Stärke). Anschließend werden die Aktien der Auswahluniversen Solactive US Large Caps sowie Europe 600 in eine Rangfolge gebracht, wofür Marktkapitalisierung, 3-Jahres-Wertentwicklung, Analysten-Ratings und eine weitere Kennzahl relativer Stärke (TSI-Wert) erhoben werden – entsprechend hoch kann der Portfolioumschlag an den Reallokationsterminen ausfallen, an welchen alle Komponenten gleichgewichtet werden (5 Prozent).

Aktuell besteht der Index aus: AbbVie, Agnico-Eagle Mines, AstraZeneca, Berkshire Hathaway, Broadcom, ConocoPhillips, Deere & Co., Elevance Health, Eli Lilly, ExxonMobil, Linde, LVMH, Merck & Co., Nextera Energy, Novo Nordisk, Charles Schwab, Siemens, T-Mobile US, TotalEnergies und United Health Group. Damit sind knapp drei Viertel in US-Dollar veranlagt. Die aktuelle Indexzusammensetzung und einzelne Aktiengewichtungen können unter der ISIN des Aktionär Titan 20-Index (DE000SLA1144) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden.

Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden die Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1,2 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Indexstand entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Das Open-End-Index-Zertifikat auf den Titan-20-Index ermöglicht Anlegern mit einem Faible für Trendfolge-Strategien ein Engagement in Weltunternehmen diverser Branchen, deren Aktien sich durch eine hohe Marktkapitalisierung, Top-Marktposition und Track Record sowie eine ausgeprägte relative Stärke auszeichnen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Aktionär Titan 20-Index oder von Anlageprodukten auf den Aktionär Titan 20-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen