John Hoffman kommt als Chief Revenue Officer zu KX

New York (ots/PRNewswire) - KX (https://kx.com/) , Hersteller von kdb+, der

weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank und Echtzeit-Analyse-Engine, gibt die

Ernennung von John Hoffman zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. John Hoffman

kommt von Google, wo er als Head of Sales for Data and Analytics tätig war, und

bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenssoftwarebranche mit,

darunter Führungspositionen sowohl in Start-up-Unternehmen als auch in

milliardenschweren Konzernen.



John untersteht direkt dem CEO von KX, Ashok Reddy, und wird die globale

Verantwortung für den KX-Vertrieb übernehmen. Dabei wird er sich auf die

Entwicklung der Markteinführungsstrategie für alle KX-Produkte und die weitere

Expansion der Zeitreihendatenbank kdb+ und der Echtzeit-Analyse-Engine in

Branchen jenseits der Finanzdienstleistungen konzentrieren. Ein Hauptaugenmerk

wird auf der Stärkung der Vertriebspartnerschaften mit hypergroßen

Cloud-Anbietern und Enterprise-Datenmanagement-Plattformen liegen, die dem

Unternehmen ein transformatives Wachstum versprechen.