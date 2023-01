PZU in Davos Die Welt sollte wissen, dass es sich lohnt, heute in Polen zu investieren

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Vor allem in Krisenzeiten suchen Investoren

nach den stabilsten Märkten, um ihr Kapital zu investieren. Auch wenn es auf den

ersten Blick so erscheinen mag, dass diese Definition auf Polen mit einem Krieg

direkt hinter seiner Grenze nicht zutrifft, ist laut Tomasz Kulik von der PZU

Group genau jetzt der Moment, um das Image unseres Landes als eine der

vielversprechendsten Volkswirtschaften der Welt zu fördern.



"Warum Polen? Die Gelegenheit in der Zeit des Übergangs von der Globalisierung

zur Regionalisierung ergreifen", war der Titel der ersten Expertendebatte, die

während des Weltwirtschaftsforums in Davos im Polnischen Haus geführt wurde. Die

Frage, ob und wie unser Land von den aktuellen Trends in der internationalen

Geschäftswelt profitieren kann, wurde unter anderem von Tomasz Kulik,

Vorstandsmitglied und CFO der PZU Group, diskutiert.