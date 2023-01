BAADER BANK stuft SYMRISE AG auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise nach vorläufigen Zahlen für 2022 und einer Gewinnwarnung auf "Add" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bislang sei die Aktie am Markt positiv gesehen worden, und man habe den Duftstoff- und Aromenhersteller auch dank seiner Ausrichtung auf Tiernahrung im Vergleich mit der Konkurrenz als besser gewappnet eingeschätzt in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Es müsse nun abgewartet werden, wie die Wettbewerber mit der aktuellen Lage zurechtgekommen seien. Bei Symrise jedenfalls drücke die Gewinnwarnung klar auf die Stimmung der Investoren. Der Experte geht aber davon aus, dass angesichts der Qualität des Geschäftsmodells die Gewinne sich mittelfristig wieder erholen./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 08:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 98,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andreas von Arx

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m