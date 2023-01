Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall notierte am Montagmittag an der Frankfurter Börse zeitweise bei 226,10 Euro. Das ist ein Plus von rund einem Prozent. Damit könnte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Allzeithoch von 227,90 Euro aus dem Juni 2022 in Angriff nehmen.

Rüstungskonzerne profitieren finanziell vom Krieg in der Ukraine. Dennoch will sich Rheinmetall nicht als "Kriegsgewinnler" verstehen. Vielmehr sei man ein "Krisenhelfer", betonte Rheinmetall-Chef Armin Papperger im vergangenen Jahr im Focus-Interview.