ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sartorius mit "Neutral" und einem Kursziel von 450 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Dominic Lunn sieht die langfristigen Wachstumsaussichten in den Bereichen Bioprocess und Laborprodukte positiv. Mit der Kursrally seit Jahresbeginn trage die Aktie dem aber schon angemessen Rechnung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie werde ebenso wie das Papier der Tochter Sartorius Stedim Biotech mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 14:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 05:00 / UTC

