2000. Mal hohe Qualität zum günstigen Preis ALDI SÜD eröffnet seine 2000. Filiale (FOTO)

Mülheim an der Ruhr (ots) - 1913 eröffnete ALDI seine erste Filiale und macht

seitdem als Erfinder des Discounts und Preisführer Einkaufen in hoher Qualität

zum günstigen Preis möglich. Nun, rund 100 Jahre später, eröffnet am 26.01.2023

die 2000. ALDI SÜD Filiale in Hamminkeln-Mehrhoog. Und auch hier gilt

selbstverständlich das Versprechen: Eine bewusste Ernährung zum Original ALDI

Preis.



Die neue Filiale in Hamminkeln-Mehrhoog reiht sich als 2000. Filiale in eine

Reihe von besonderen ALDI SÜD Filialen ein. Eines haben aber alle ALDI SÜD

Filialen gemeinsam: Sie bieten "Gutes für alle." vor Ort, ob durch die vielen

regionalen Artikel, das große Bio-Sortiment oder die ausgezeichneten ALDI

Eigenmarken zum besten Preis-Leistungsverhältnis*.