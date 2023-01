TFS Health Science übernimmt die Appletree CI Group und erweitert seine Kompetenz in den Bereichen Augenheilkunde und Medizinprodukte, um mehr für Patienten bewirken zu können

LUND, Schweden, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- TFS Health Science, ein globales Auftragsforschungsunternehmen, gab heute eine strategische Übernahme der Appletree CI Group bekannt, um das bestehende Know-how des Unternehmens in den komplexen Bereichen Ophthalmologie, Dermatologie, Medizinprodukte und pädiatrische Studien zu erweitern und gleichzeitig die geografische Reichweite für Kunden zu erweitern.

Die Augenheilkunde ist ein schnellwachsendes Gebiet der Medizin, mit neuartigen Innovationen und hochmodernen Behandlungen für Krankheiten, die die Sehkraft bedrohen. Einer Studie zufolge, die kürzlich im Journal of American Medicine erschienen ist, wurden die Mittel für die ophthalmologische Forschung von 2014 bis 2020 um 203 % erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass der weltweite Markt für Augenmedikamenten bis 2028 rund 60,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zu 2021 entspricht.

„Wir sind stolz darauf, mit Appletree zusammenzuarbeiten, während wir unseren Kunden weiterhin tiefgreifendes, umfassendes Wissen und therapeutisches Know-how bereitstellen, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde", sagte Bassem Saleh, CEO von TFS HealthScience. „Diese Übernahme und weitere, die sich in der Pipeline befinden, sind ein klarer Indikator für das Wachstum und den Erfolg von TFS. Die Partnerschaft mit Appletree wird messbare Auswirkungen auf bessere Behandlungen für Patienten und das Wachstum des Unternehmens haben und eine neue Präsenz in der Schweiz und eine zusätzliche Präsenz in Polen, Belgien, Ungarn und dem Vereinigten Königreich etablieren."

Die strategische Übernahme von Appletree wird die Mission von TFS Health Science ergänzen, ein Marktführer in der augenheilkundlichen Forschung zu sein. In einem gezielten Geschäftswechsel hin zu Kompetenz im Bereich Ophthalmologie startete das Unternehmen seine Netzwerkinitiative für Elitestandorte und Vermittlungsdienste vor Ort, die den Ansatz der Branche für die Durchführung klinischer Studien in der Augenheilkunde verändern werden.

„Heute ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, da wir unsere erste Übernahme im Bereich Ophthalmologie abschließen und eine klare Führungsrolle in einer Nischenbranche etablieren, in der Fachwissen hochgeschätzt wird, da klinische Studien und Strategien für ophthalmologische Indikationen spezifischen Regeln und Vorschriften unterliegen", sagte Marcia Swank VP der Geschäftseinheit für Augenheilkunde von TFS HealthSciences.