Völzke Consulting in Hannover mit Stand und Vortrag auf der TAXarena zu treffen (FOTO)

Deggendorf (ots) - Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke von Völzke Consulting

sind am 31. Januar 2023 mit einem Stand sowie als Vortragsrednerinnen auf der

TAXarena zu treffen. Dort stehen sie unter anderem für alle Fragen rund um das

Thema digitale Mitarbeitergewinnung zur Verfügung.



Geschäftsführerin Sandra Völzke LL.M.: "Die TAXarena bietet als Innovationsmesse

für Steuerkanzleien branchenrelevante Lösungen und Strategien. Ob Global Player

oder Start-ups - sie haben dort die Möglichkeit, sich auszutauschen, wertvolle

Impulse zu erhalten und Einblicke in Learnings und Best-Practice-Beispiele zu

gewinnen. Als Ausstellerinnen auf der Messe freuen wir uns schon sehr darauf,

bekannte Gesichter zu sehen, neue Kontakte zu knüpfen und durch die Vorträge der

Experten und Expertinnen neue Perspektiven auf sämtliche Branchenthemen zu

erhalten."





Die Messe in Hannover steht unter dem Motto "Mit Wissens-Vorsprung RichtungZukunft" und bietet neben der Möglichkeit eines Austauschs unter Gleichgesinntenauch informative Vorträge zu Themen wie Digitale Transformation, New Work, CyberSecurity und Green Future. Zu den Vortragenden gehören regionale wie auchinternationale Institute und Unternehmen, die in kürzester Zeit die Quintessenzihrer Fachexpertise und Learnings zu relevanten Branchenthemen teilen - darunterauch "Drei Fehler, die Sie unbedingt vermeiden sollten, wenn Sie die richtigenMitarbeiter finden wollen" von Sandra Völzke LL.M. und Nadine Völzke.Die Völzke Consulting hilft Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien bei derdigitalen Mitarbeitersuche. Dabei steht für sie nicht nur im Mittelpunkt,möglichst viele neue Bewerbungen für ihre Kunden zu generieren, sondernsystematisiert die Mitarbeiter zu finden, die genau zu ihrer Kanzlei passen.Dieses Ziel erreichen die Recruiting-Expertinnen von Völzke Consulting durchgezielte und individuell erarbeitete Online-Marketingmaßnahmen."Durch die Verwendung von Social-Media-Plattformen wie LinkedIn unterstützen wirKanzleien nicht nur dabei, die notwendigen Schritte in Richtung Digitalisierungeinzuleiten, sondern auch dabei, eine attraktive Arbeitgebermarke zu entwickeln,um so die richtigen Bewerber anzuziehen. Denn wie sich eine Kanzlei alsArbeitgeber positioniert, wird im Jahr 2023 entscheidend sein. Diese wichtigeBotschaft wollen wir auch nach außen tragen, indem wir auf Events wie derTAXarena in Hannover teilnehmen und Kanzleien darauf aufmerksam machen, wiewichtig ihr Online-Auftritt gerade auch im Recruiting ist", erklärt NadineVölzke.Mehr Informationen finden Interessenten unter https://taxarena.de/hannover/ undhttps://www.voelzke-consulting.de/recruitingPressekontakt:Völzke ConsultingVertreten durch: Nadine & Sandra Völzkemailto:kontakt@voelzke-consulting.dehttp://www.voelzke-consulting.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166132/5423144OTS: Völzke Consulting