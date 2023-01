Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Robert Kirs und sein Team der Social Media Schwaben GmbHstehen mittelständischen Unternehmen bei ihren Problemen rund um dieDigitalisierung zur Seite. Als Spezialisten für die Beratung von B2B-Unternehmenin der DACH-Region, unterstützen sie Firmen bei der Vergrößerung ihrerReichweite, dem Erlangen von mehr Sichtbarkeit im Internet und derDigitalisierung ihrer Kundengewinnung.Die Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren auch den Mittelstand erreichtund stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Sie müssen sich denveränderten Marktanforderungen stellen und sich frühzeitig auf die neuenMöglichkeiten einstellen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Schließen sehensich nicht digitalisierte Unternehmen zunehmend mit zahlreichen Problemenkonfrontiert. Eines der größten Probleme dabei ist die mangelnde Sichtbarkeit imInternet. Diese jedoch wird dringend benötigt, um weiterhin am Markt bestehen zukönnen. Hinzu kommen mangelnde Flexibilität und fehlende Anpassungsfähigkeit.Doch gerade in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld ist es wichtig,schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Ohne Digitalisierung geht dasallerdings nicht, weiß auch Robert Kirs. Er ist Experte im BereichDigitalisierung und Gründer sowie Geschäftsführer der Social Media SchwabenGmbH, mit der er sich auf die Beratung mittelständischer Unternehmenspezialisiert. Was Firmen unbedingt ändern müssen, um auch im Zeitalter derDigitalisierung erfolgreich zu sein, hat Robert Kirs im Folgendenzusammengefasst.1. Eine Kundendatenbank aufbauenUm mit den Herausforderungen der Digitalisierung mitzuhalten und entsprechendeProzesse in das eigene Unternehmen zu implementieren, gilt es im ersten Schritt,seine Kundendatenbank digital aufzubauen. Schließlich sind Daten heuteentscheidend, um Interessenten in Kunden zu verwandeln. Dabei gilt: Je mehrInformationen zu einem Interessenten gesammelt werden können, destowahrscheinlicher ist es, ihn zu einem Kauf zu bewegen und ihn langfristig zubinden. Ein Customer Relationship Management System, kurz CRM, ermöglicht es,alle Kundendaten - auch über Jahre hinweg - zu sammeln und zu pflegen. So kannauch bei zukünftigen Verhandlungen auf diese Informationen zurückgegriffenwerden.2. Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Marketing- undVertriebsprozessenAuch im Bereich Marketing und Vertrieb gilt es, die Prozesse Schritt für Schrittzu digitalisieren. Klassische, analoge Methoden, wie Messen, Fachartikel in derpostalischen Presse oder Kaltakquise durch Telefonanrufe sowie Kundenbesuche,