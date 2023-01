Weltweit haben zahlreiche Staaten beschlossen, die Produktion von Automobilen mit Verbrennungsmotoren zum Ende des Jahrzehnts auslaufen zu lassen und Kalifornien, der US-Bundesstaat gehört zu den zehn größten Automobilmärkten weltweit, hat sich bereits das Ziel gesetzt, dass bis 2035 Elektromobile 100% der Automobilverkäufe ausmachen. Entsprechend ist die Nachfrage nach Elektromobilen in den letzten Jahren sehr stark gestiegen – und damit auch der Bedarf an dem wohl bekanntesten Batteriemetall Lithium.



Das Umfeld für Lithiumgesellschaften und insbesondere auch Lithiumexplorer dürfte deshalb auf absehbarer Zeit positiv bleiben und Unternehmen und Investoren Chancen eröffnen. Eine besonders spannende, wenn auch angesichts des frühen Entwicklungsstadiums noch riskante Spekulation im Lithiumsektor ist unserer Ansicht die kanadische Global Battery Metals (WKN A2PF4J / TSXV GBML). Unter anderem, da die Gesellschaft über gleich mehrere, vielversprechende Lithiumprojekte verfügt, von denen einige schon in den kommenden Wochen wichtige Neuigkeiten liefern sollen!

P2 Gold: Ein ereignisreiches erste Quartal steht bevor

Wie bei vielen Goldexplorern liefen auch bei P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) im schwierigen Börsenjahr 2022 Unternehmens- und Kursentwicklung in völlig unterschiedliche Richtungen. Trotz einer deutlichen Ausweitung der bestehenden Ressource auf dem Gold- und Kupferprojekt Gabbs, gefolgt von positiven Ergebnissen metallurgischer Tests und immer wieder positiven Bohrergebnissen, sowohl von Gabbs als auch vom zweiten Projekt BAM, konnte sich die Aktie der gedrückten Stimmung des Sektors zuletzt doch nicht mehr entziehen.

Sitka Gold meldet erste Ressource von 1,34 Mio. Unzen Gold vom RC-Projekt im Yukon

Sitka Gold (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB: SITKF) hat heute die erste Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard vorgelegt: Auf der Basis von 34 Bohrungen (11.630 Meter), die zwischen 2020 und 2022 gebohrt wurden, umfasst das RC-Goldprojekt demnach eine geschlussfolgerte Ressource von insgesamt 1.340.000 Unzen Gold, beginnend an der Oberfläche!. Die Ende 2021 entdeckte Zone Blackjack enthält dabei eine höhergradige Ressource von 900.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,83 g/t Gold

Mit lokaler Hilfe: Tembo Gold meldet neue Entdeckung in Verlängerung des Bulyanhulu-Trends

Mit Unterstützung lokaler Goldschürfer hat Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; TBGPF: OTCBB; FRA:T23) eine brandneue Entdeckung auf seinem Tembo-Projekt im Goldfeld am Viktoriasee in Tansania gemacht. Die Entdeckung liegt entlang des Streichens des Bulyanhulu-Trends, unmittelbar nordwestlich des Bulyanhulu-Ziels Sabuka, auf das Barrick Gold in seiner jüngsten Präsentation verwiesen hat. Bei der Entdeckung handelt es sich Tembo zufolge um einen „bedeutenden neuen handwerklichen Abbau an einem völlig neuen Standort.

Brixton Metals: Proben vom Thorn-Projekt erbringen bis zu 50% Kupfer und 152 g/t Gold

.Nun legt Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) auch die letzten Ergebnisse der erfolg- und umfangreichen Explorationsaktivitäten des Jahres 2022 vor. Das Unternehmen von CEO Gary Thompson kann die Resultate der Oberflächengesteinsproben von den Zielen Metla, Trapper, Val und East sowie die Ergebnisse der Bohrproben vom Ziel Metla melden, die alle Teil des Thorn-Projekts sind. Insgesamt hatte Brixton letztes Jahr 18.122 Meter auf Thorn gebohrt und 497 Gesteins- sowie 1.133 Bodenproben entnommen

American Rare Earths: Signifikante JORC-Ressource auf Halleck Creek rückt näher

Das im vergangenen Jahr gestartete Bohrprogramm auf Halleck Creek hat American Rare Earths in der Zwischenzeit erfolgreich abgeschlossen. Es umfasste 38 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.726 Meter. Aus den Bohrkernen wurden insgesamt 3.817 Proben entnommen und zur Auswertung an das ALS-Labor geschickt. Die maximale Bohrtiefe lag bei diesen Bohrungen bei 150 Meter. Gegenüber den ersten Bohrungen, die nur bis in den Bereich von 100 Meter abgeteuft worden waren, entsprach dies einer Steigerung der Bohrtiefe um 50 Prozent.

EMX Royalty berichtet über Fortschritte auf Royalty-Konzession Diablillos in Argentinien

EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) meldet Fortschritte auf der Royalty-Konzession Diablillos in Argentinien. Das Silber-Gold-Projekt Diablillos wird von AbraSilver Resource Corp. (TSX-V: ABRA; OTCQX: ABBRF) entwickelt. Die Beteiligung von EMX am Konzessionsgebiet besteht aus einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % und einer Vorproduktionszahlung. Die an EMX zu entrichtenden Lizenzgebühren- und Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus einem Abkommen, das ursprünglich zwischen SSR Mining und AbraSilver unterzeichnet wurde

First Phosphate schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 3,4 Mio. CAD ab

Das auf den kritischen Batterierohstoff Eisenphosphat spezialisierte Explorationsunternehmen First Phosphate Corp. hat soeben die letzte Tranche seiner überzeichneten Privatplatzierung abgeschlossen und insgesamt 3,4 Mio. CAD erlöst. Aufgrund starker Nachfrage hatte das Unternehmen die Obergrenze seiner Privatplatzierung von ursprünglich 2 Millionen CAD auf 3,4 Millionen CAD erhöht.

Calima Energy: Neue Tests sollen Gasprojekt Montney noch attraktiver machen

Der australische Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX CE1 / WKN A2DWL4) will sein Gasprojekt Montney in der kanadischen Provinz British Columbia noch einmal neu testen, um das Projekt so für potenzielle Partner noch attraktiver zu machen. Noch Ende dieses Monats will das Unternehmen ein Test- und Bewertungsprogramm zu den Calima-Bohrungen Zwei und Drei auf den Montney-Flächen in Angriff nehmen.

Sonoro Gold: Wichtige Entwicklungsschritte finden im Hintergrund statt

Der Genehmigungsprozess für das Cerro-Caliche-Goldprojekt von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) schreitet ungeachtet der angespannten Personallage bei der mexikanischen Bundesbehörde SEMARNAT gut voran. Gleichzeitig arbeitet das amerikanische Unternehmen SRK Consulting an der Aktualisierung der Ressource. In sie sollen die erfolgreichen Bohrungen aus dem vergangenen eingearbeitet werden. In einem Brief an die investierten Aktionäre hat sich John Darch, der Chairman von Sonoro Gold, in dieser Woche zum aktuellen Stand geäußert.

Conico bestätigt rund um Mestersvig Potenzial auf hochgradigen Blei-und Zinkdistrikt

Die Bohrungen auf dem ostgrönländischen Mestersvig haben das Potenzial auf einen hochgradigen Blei- und Zinkerzbezirk in Verlängerung der historischen Blyklippen-Mine bis zum zehn Kilometer südlich gelegenen Sortebjerg-Projekt einschließlich weiterer paralleler Strukturen im Osten bestätigt. So jedenfalls interpretiert Conico (ASX: CNJ; FRA: BDD) die Ergebnisse der jetzt vorliegenden zehn Kern- und 20 Gesteinsproben aus der Feldsaison 2022. Acht Bohrlöcher durchschnitten Basismetall-Sulfidmineralien in massiven Quarzadern.

Meilenstein: Umweltgenehmigung für Allkem-Lithiumprojekt James Bay erteilt

Wichtige Neuigkeiten für die Region James Bay: Wie jetzt bekannt wurde, hat das Ministerium für Umwelt und Klimawandel grünes Licht für das Lithiumminenprojekt James Bay gegeben, wenn auch unter der Auflage, dass das Projekt über seine gesamte Betriebsdauer unter Aufsicht steht. Das James Bay-Projekt liegt rund 100 Kilometer östlich von James Bay und befindet sich im Besitz des Lithiumkonzerns Allkem (WKN A3C8Z7).

Askari Metals: Hochgradige Gold- und Kupferergebnisse von Horry

Auf dem Horry-Kupfer-Gold-Projekt in der Provinz Western Australia hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) seine erste Bohrkampagne erfolgreich abgeschlossen. Gebohrt wurden insgesamt 29 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 2.096 Meter. Sie durchteuften hochgradige Mineralisierungen mit bis zu 1,8 Prozent Kupfer und 5,5 g/t Gold über zwei Meter. Besonders erfreulich bei diesen Ergebnissen ist, dass die Mineralisierungen nur wenige Meter unter der Oberfläche beginnen und daher sehr leicht zu erreichen sind.

