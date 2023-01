Alibaba.com startet Roadshow für deutsche B2B-Einkäufer und -verkäufer

Berlin (ots) - "Source To Grow": Alibaba.com startet Roadshow für deutsche

B2B-Einkäufer und -verkäufer, die global handeln wollen



Deutsche KMU sind eingeladen, an Veranstaltungen in München, Hamburg und Berlin

teilzunehmen, um zu erfahren, wie sie digital einkaufen, verkaufen und ihr

Geschäft ankurbeln können



Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-Einkaufsplattformen, eröffnet das

neue Jahr in Deutschland mit der ersten Veranstaltung des Unternehmens speziell

für deutsche B2B-Einkäufer und -verkäufer, am 31. Januar in München. Unter dem

Motto "Source to Grow" will das Unternehmen deutschen KMU helfen, trotz

Störungen in der Lieferkette und wirtschaftlicher Herausforderungen

Wachstumschancen zu erkennen.