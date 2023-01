Patriot benennt neue CFO in sein Managementteam

23. Januar 2023 – Vancouver, BC, Kanada - 24. Januar 2023 – Sydney, Australien /IRW-Press/ - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) gibt bekannt, dass es mit Wirkung vom heutigen Tag Natacha Garoute, LLB, CPA, zur CFO benannt hat. Dusan Berka ist als CFO zurückgetreten, wird aber im Board of Directors bleiben.

Blair Way, President, CEO und Director des Unternehmens, sagte:

„Wir haben großes Glück, dass wir eine so hochkarätige Führungsperson wie Natacha ins Team holen konnten. Wir werden sehr von ihren umfangreichen Erfahrungen mit an der TSX und der ASX notierten Unternehmen profitieren. Im Namen des Unternehmens möchte ich Dusan für seine Unterstützung als CFO in den letzten 10 Jahren danken. Ich freue mich, dass er im Board of Directors bleibt, und danke ihm für seine unermüdliche Unterstützung, während wir unser Unternehmen vorantreiben.“

Frau Garoute ist eine erfahrene Führungsperson mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in börsennotierten Unternehmen und Bergbauunternehmen mit internationaler Reichweite. Zuletzt war sie CFO bei Champion Iron Ore (ASX 200 & TSX) und von 2013 bis 2018 CFO und Corporate Secretary bei Roxgold Inc. (TSX). Im Laufe ihrer Karriere leitete Frau Garoute den Bereich Finanz- und Informationstechnologie, einschließlich Steuern und Treasury. Außerdem verfügt sie über Erfahrung in den Bereichen Projektfinanzierung, Kapitalmärkte und Investor Relations.

Frau Garoute, CPA, hat einen Bachelor of Commerce der University of Quebec in Montreal sowie einen Bachelor of Law der University of Montreal. Sie ist eine unabhängige Director und Mitglied des Audit Committees von Aya Gold and Silver Inc., einem an der TSX notierten Silberproduzenten.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 159,7 m mit 1,65 % Li2O und 193 ppm Ta2O5 (CV22-042) und 70,1 m mit 2,22 % Li2O und 147 ppm Ta2O5, einschließlich 40,7 m mit 3,01 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 7 m mit 10,5 g/t Au im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.