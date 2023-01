NLS Pharmaceutics gibt neue In-vitro-Daten bekannt, die einzigartigen dualen Wirkmechanismus von Quilience(R) (Mazindol ER) bestätigen, einschließlich signifikanter Orexin-2-Rezeptor-Aktivität

- Mazindol ER ist der am weitesten entwickelte partielle Orexin-2-Rezeptor-Agonist in der Entwicklung für die Behandlung von Narkolepsie und anderen seltenen Schlafstörungen

- Mazindol ER ist der erste seiner Art und weist einen einzigartigen dualen Wirkmechanismus als Pan-Monoamin-Wiederaufnahmehemmer und starker Orexin-2-Teilrezeptor-Agonist auf

- Klinische Phase-2-Studien zur Bewertung von Quilience (Mazindol ER) zur Behandlung von Narkolepsie wurden kürzlich abgeschlossen, wobei der primäre Endpunkt mit hoher statistischer Signifikanz erreicht wurde

ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 23. Januar 2023 / NLS Pharmaceutics Ltd. (Nasdaq: NLSP, NLSPW) („NLS“ oder das „Unternehmen“), ein Schweizer Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und Entwicklung von innovativen Therapien für Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, hat heute neue In-vitro-Studienergebnisse, die die agonistische Wirkung von Mazindol ER beim Orexin-2-Rezeptor (OX2R) belegen, bekannt gegeben. Zwei identische Studien, in denen unterschiedliche Konzentrationen von Mazindol ER gemessen wurden, bestätigten eine signifikante partielle OX2R-Agonistenaktivität bei 30 μM oder höher. Insbesondere zeigen die Ergebnisse, dass Mazindol ER in zellulären und nuklearen Rezeptorfunktionstests eine starke partielle OX2R-Agonistenaktivität aufweist. Die Ergebnisse lieferten pEC50-Werte (ein logarithmisches Maß für die Wirksamkeit eines Arzneimittels, das eine Konzentration angibt, die 50 % der maximalen Reaktion hervorruft) von 4,7 bis 5 für Mazindol bei OX2R, was auf einen starken partiellen OX2R-Agonisten hinweist.

Orexin, auch bekannt als Hypocretin, ist ein Neuropeptid, das Erregung, Wachsein und Appetit reguliert. Orexin spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Schlaf-Wach-Zyklus und die häufigste Form der Narkolepsie, Typ 1 (NT1), bei der es zu kurzzeitigen Ausfällen des Muskeltonus kommt, die als Kataplexie bezeichnet werden, wird durch einen Orexinmangel im Gehirn aufgrund der Zerstörung der Zellen, die es produzieren, verursacht. Mazindol ER ist ein partieller OX2R-Agonist, der entwickelt wurde, um den Verlust der Orexin-Signalübertragung bei NT1 zu beheben. Die zurzeit verfügbaren Behandlungen für NT1 zielen nur auf die damit einhergehenden Symptome ab, jedoch nicht auf den zugrunde liegenden Orexinverlust.