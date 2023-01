Internationaler Tag der Bildung Finanzplanung? Fehlanzeige! (FOTO)

München (ots) - Unsichere Zeiten erfordern langfristig wirksame Entscheidungen.

Denn angesichts der tiefgreifenden wirtschaftlichen und geopolitischen

Veränderungen ist es wichtiger denn je, sich finanzielle Spiel- und

Handlungsräume zu schaffen. Doch: Obwohl Wirtschaftssorgen das Stimmungsbild der

Menschen hierzulande dominieren, kümmern sich bisher allerdings nur 19 Prozent

gezielt um ihre private Finanzaufstellung. Das geht aus einer repräsentativen

Umfrage von Civey im Auftrag der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV

1871) hervor.



Zum Wohle von "Menschen, Planeten, Wohlstand und Frieden" will der

Internationale Tag der Bildung am 24. Januar die Schlüsselrolle des Lernens für

die Verwirklichung einer inklusiven, chancengerechten und nachhaltigen

Gesellschaft herausstellen. Um auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in allen Lebenslagen zu wahren, fällt der

Finanzbildung eine besondere Rolle zu. Doch: Finanzbildung wird hierzulande kaum

vermittelt.