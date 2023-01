Univar Solutions erweitert sein Portfolio in den Bereichen Kosmetik und Körperpflege sowie Haushalts- und Industriereinigung durch die Übernahme des führenden türkischen Vertriebspartners Kale Kimya

Kale Kimya wurde 1975 gegründet und verfügt über ein erstklassiges Formulierungslabor und technisches Fachwissen sowie über ein umfangreiches Produktportfolio an Schönheits- und Körperpflegeprodukten sowie an Reinigungsmitteln für Haushalt und Industrie, einschließlich Tensiden, Wirkstoffen, Emulgatoren, Konservierungsmitteln, UV-Filtern, Duftstoffen, Polymeren, Konditionierern, Estern und Weichmachern.

„Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, unser Geschäft mit Inhaltsstoffen und Spezialitäten mit einem führenden Unternehmen auszubauen, das auf unseren Stärken, unserer geografischen Präsenz und unserem Produktportfolio aufbaut und diese ergänzt", sagte Nick Powell, Präsident von Global Ingredients & Specialties. „Ich freue mich, Kale Kimya bald in der Univar-Solutions-Familie begrüßen zu dürfen. Die Erfahrung und das Wissen dieses Unternehmens werden unsere Kunden in der Region unterstützen, während wir weiterhin von den sich ändernden Verbrauchertrends auf dem Markt profitieren werden."

Birgen Kaleağası Özemre, CEO, Kale Kimya, sagte: „Diese Übernahme ist eine großartige Ergänzung zwischen zwei Unternehmen, die einen marktführenden Ruf, fachkundige technische Unterstützung, Innovationsgeist und ein unermüdliches Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice teilen. Dies wird das Wachstum unserer Mitarbeiter und Produkte noch weiter fördern, und ich freue mich darauf, mit Univar Solutions ein einheitliches Unternehmen zu werden."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Der Abschluss der Übernahme hängt von bestimmten behördlichen Genehmigungen ab und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erfolgen.

Informationen zu Kale Kimya

Kale Kimya mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei, ist ein führender regionaler Vertreiber von Spezialchemikalien, der auf den Märkten für Schönheits- und Körperpflegeprodukte sowie für Haushalts- und Industriereinigungsprodukte eine führende Stellung einnimmt. Kale Kimya vertritt exklusiv mehr als 20 weltweit bekannte Hersteller und bietet seinen Kunden einen umfassenden technischen Support mit voll ausgestatteten Anwendungslabors und einer breiten Palette an logistischen Optionen durch lokale Lager in der Türkei und der Region. Kale Kimya spielt eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der chemischen Industrie in der Türkei und in über 30 Exportländern.