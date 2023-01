Julier Medical bringt Seed-Finanzierung von 3 Mio. EUR von Sofinnova Partners für Behandlung von Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall auf

Gelder werden Entwicklung von Thrombektomielösung von Julier zu rascherer Beseitigung von Blutgerinnseln und Revaskularisierung nach Schlaganfall in Richtung First-in-Human unterstützen

Paris (Frankreich), ACCESSWIRE, 23. Januar 2023. Julier Medical („Julier“), ein in Paris ansässiges Medizintechnikunternehmen, das eine innovative Lösung für die Beseitigung von Blutgerinnseln und die Revaskularisierung nach einem Schlaganfall entwickelt, gab heute eine erfolgreiche Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen EUR von Sofinnova Partners bekannt, einer führenden europäischen Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Niederlassungen in Paris, London und Mailand. Die Gelder werden die Entwicklung des mechanischen Thrombektomiegeräts von Julier zur Behandlung von Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall (AIS) bis zur ersten klinischen Studie unterstützen. Dies ist die fünfte Investition des Medizintechnik-Accelerator-Fund von Sofinnova, Sofinnova MD Start III.

Marion Gasperment, Chief Executive Officer von Julier und Associate von Sofinnova Partners, sagte: „Die innovative Technologie von Julier weist das Potenzial auf, die Behandlung von AIS grundlegend zu verändern. Seine ausgeklügelt konzipierte, dünne und flexible Struktur ermöglicht eine einfache Navigation durch die gewundenen und äußerst schwer zu bewältigenden Hirngefäße und kann nach Belieben auf- und zugeklappt werden, um Gerinnsel durch größere Aspirationsdurchmesser effektiver zu entfernen.“

Mano Iyer, Board Director von Julier und Venture Partner von Sofinnova Partners, sagte: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, die neuartige Technologie von Julier zu entwickeln, die den Versorgungsstandard von AIS-Patienten revolutionieren könnte. Mit dieser Finanzierung haben wir das Potenzial, nicht nur die Sterblichkeit und schwere Behinderungen zu verringern, sondern auch den Markt mit einem vielseitigeren Gerät als dem zurzeit verfügbaren zu erweitern.“

Julier wurde 2018 von Laurent Grandidier und Niall Behan, Führungskräften und Serienunternehmern der Medizintechnik, gegründet. Schlaganfälle sind die primäre Ursache für neurologische Beeinträchtigungen und die zweithäufigste Todesursache weltweit.1 Heute ist weniger als ein Drittel der Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, in der Lage, wieder zu gehen.2 Verstopfungen von Hirngefäßen müssen schnell beseitigt werden, um eine rasche Revaskularisierung zu ermöglichen, bei der das Hirngewebe erhalten bleibt. In vielen Fällen erfordern die aktuellen Thrombektomiegeräte, dass Ärzte mehrere Versuche unternehmen und/oder unterschiedliche Geräte ausprobieren, um Gerinnsel zu entfernen, was die Zeit bis zur Reperfusion erheblich verlängert und somit die Wahrscheinlichkeit schwerer neurologischer Folgen erhöht.