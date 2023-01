L.E.K. übernimmt prämiertes Londoner Beratungsunternehmen Hi Mum! Said Dad und erweitert seine digitalen Implementierungskapazitäten

London (ots) - Zusammenschluss von L.E.K. und Hi Mum! Said Dad bietet nahtlose

digitale Transformationslösungen von der Strategie bis zum Endprodukt



L.E.K. Consulting (https://www.lek.com/) , das globale

Strategieberatungsunternehmen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Hi Mum!

Said Dad (https://www.himumsaiddad.com/) (HMSD) bekannt, dem prämierten Londoner

Beratungsunternehmen für digitale Produkte und Innovationen. Der Zusammenschluss

erfolgte am 16. Januar 2023 und vereint die digitale Strategieberatung von

L.E.K. mit dem renommierten Entwickler von Apps, Software und anderen digitalen

Lösungen für Unternehmen. Allein in den letzten 12 Monaten hat HMSD zahlreiche

Auszeichnungen gewonnen, darunter drei Webby Awards und zwei Lovie Awards.

"Dieser Zusammenschluss entspricht dem Ziel unseres Vorstands, unser

Dienstleistungsangebot zu vertiefen, um unseren Kunden erstklassige

Strategieberatung anbieten und entsprechende Veränderungen umsetzen zu können",

erklärt Clay Heskett, Global Managing Partner von L.E.K. Consulting.