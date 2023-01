Valour meldet einen Anstieg des verwalteten Gesamtvermögens (AUM) um 44 % seit Jahresbeginn

TORONTO, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Valour ") ( NEO: DEFI ) ( GR: MB9 ) ( OTC: DEFTF ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. (Cayman) („ Valour Cayman ") ihr verwaltetes Gesamtvermögen („ AUM ") seit Jahresbeginn um 44 % auf 112 Millionen US-Dollar gesteigert hat. Valour ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt.

Mit dem Wiederaufleben von Bitcoin und dem Kryptomarkt haben auch der wöchentliche Umsatz und die wöchentlichen Nettozuflüsse von Valour Cayman zugenommen. Das börsengehandelte Produkt („ETP") Solana (SOL) von Valour Cayman erreichte am 13. Januar 2023 einen Rekord-Nettoumsatz von 1 Million Einheiten. Valour Cayman verzeichnete in der letzten Woche auch täglich steigende Nettozuflüsse. Der durchschnittliche Wochenumsatz stieg im neuen Jahr um 300 % im Vergleich zum Umsatz im vierten Quartal 2022. Bei anhaltendem Kursanstieg und Marktinteresse erwartet Valour ein exponentielles Wachstum des verwalteten Gesamtvermögens.

„Wir freuen uns sehr über das starke Wachstum unseres verwalteten Gesamtvermögens (AUM) und der börsengehandelten Produkte", erklärt Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von Valour. „Dies ist ein klares Anzeichen dafür, dass unsere Produkte bei den Anlegern Anklang finden, und wir sind eindeutig auf dem besten Weg, unsere durchschnittlichen monatlichen Einnahmen im vierten Quartal zu übertreffen, wenn die Preise auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Mit der Genehmigung unserer Zweckgesellschaft erwarten wir auch die baldige Einführung zahlreicher neuer und innovativer Produkte".

Valour Cayman bietet vollständig abgesicherte börsengehandelte Produkte für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die Produktpalette von Valour Cayman besteht unter anderem aus folgenden börsengehandelten Produkten mit niedrigen Verwaltungsgebühren: Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10). Die Vorzeigeprodukte von Valour Cayman sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.