Asante gibt Finanzierung von bis zu 50 Mio. USD bekannt

Vancouver (British Columbia), 23. Januar 2023. /IRW-Press/ Asante Gold Corporation (CSE: ASE | GSE: ASG | FRANKFURT: 1A9 | U.S. OTC: ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es ein Abkommen mit Clarus Securities Inc. („Clarus“) als führenden Vermittler im Namen eines Vermittlerkonsortiums (zusammen die „Vermittler“) in Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von bis zu 50.000.000 USD nach besten Möglichkeiten (das „Angebot“) zu einem Preis von 1,80 CAD pro Aktie (der „Ausgabepreis“) unterzeichnet hat.

Das Angebot soll um den 9. Februar 2023 abgeschlossen werden und unterliegt einer Reihe von Abschlussbedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum unterliegen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen des Angebots für Explorationen und Erschließungen in den unternehmenseigenen Mineralkonzessionsgebieten sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „U.S. Securities Act“) oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano mit einer prognostizierten Gesamtproduktion von etwa 400.000 Unzen Gold im Jahr 2023. Das Unternehmen setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort, um eine frühe Produktion zu ermöglichen. Alle Minen und Projekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Asante ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.