Bern (ots) - Auf den ersten Blick erscheint Dubai als idealer Standort, um eine

eigene Firma zu gründen - vor allem aus steuerlichen Gründen. Bekanntlich ist

aber nicht alles Gold, was glänzt: Lohnt es sich für Schweizer Unternehmer

wirklich, die Luxus-Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten als

Firmenstandort zu nutzen?



"Meiner Erfahrung nach sind die Vorteile eines Unternehmensstandortes in Dubai

je nach Firma meist sehr kurzlebig und überschaubar", verrät Henrik Telepski.

Gerne stellt der bekannte Treuhänder in diesem Ratgeber die Vor- und Nachteile

einer Expansion nach Dubai vor. Zudem erklärt er, warum es für Schweizer

Unternehmer sinnvoller ist, ein nachhaltiges Business in ihrer Heimat zu

etablieren.





Attraktive Steuervorteile je nach ZoneFirmen und Privatpersonen sind in Dubai von der Einkommens- und Gewinnsteuerbefreit. Diesbezüglich kommt es jedoch darauf an, ob sie in einerFreihandelszone ansässig sind. Gleiches trifft auf die Mehrwertsteuer zu. Siefällt generell niedriger als der Schweizer Steuersatz in Höhe von 7,7 Prozentaus (Stand 2023). Fünf Prozent beträgt sie in Dubai. Gleichzeitig gibt es imMainland teilweise keine Mehrwertsteuer.Viele Erleichterungen im HandelWer seinen Firmensitz nach Dubai verlegt, schätzt einerseits die geringeSteuerbelastung. Andererseits sind die bürokratischen Hürden vor Ort zunächstniedrig. Das beginnt mit dem nicht vorgeschriebenen Wohnsitz in der Hauptstadt.Auch der Gründungsprozess an sich verläuft mit einer Dauer von circa einer Wocheschnell.Dabei ist der unternehmerische Aufwand mit Blick auf die nicht vorhandeneBuchhaltungspflicht ebenfalls reduziert. Die Zollgebühren sind in Dubaiausserdem gering. Wegfallende Handelsbeschränkungen stellen darüber hinaus einenweiteren Vorteil für viele Firmen dar. Wenig verwunderlich also, warumzahlreiche digitale Unternehmen die Wüstenmetropole als Sitz in Erwägung ziehen.Das Visum und die unterschätzten KostenEs ist definitiv möglich, eine Firma in Dubai von der Schweiz aus zu gründen.Dennoch bleibt ein Visum unverzichtbar, das nach circa sechs Monaten ausgestelltwird. Um dieses zu erhalten, müssen Unternehmer in jedem Fall vor Ort sein.Zudem ist ein Vertrag mit der Regierung zu unterzeichnen.Hierbei geht es auch darum, die lokalen Verhaltensregeln zu akzeptieren. EineZusammenarbeit mit einer Agentur empfiehlt sich daher, um diesen Prozess korrektzu meistern. Schon im ersten Jahr können so aber rasch fünfstellige Kostenentstehen - langjährige Folgekosten und Ausgaben für einen eventuell benötigtenRechtsbeistand exklusive.Der gravierende Konto-NachteilEin weiterer massiver Nachteil einer Expansion nach Dubai ist das Firmenkonto,das viele lokale Banken nicht für Schweizer Bürger eröffnen. Ohne dieses istjedoch keine unternehmerische Tätigkeit möglich. Gewähren lokale Banken doch einKonto, setzen sie hohe Einzahlungen und oft auch die Vorlage einesBusiness-Plans voraus. Zudem dauert die Firmenkonto-Eröffnung in vielen Fällenauch eine lange Zeit. Gesetzliche Verschärfungen sowie Einschränkungen fürFirmenkonten sind neben den hohen Kosten ein zusätzliches Problem, mit demSchweizer Unternehmer rechnen müssen.Eine Besteuerung in der Schweiz ist trotzdem möglichSo attraktiv die Steuern in der Wüstenmetropole auf den ersten Blick aucherscheinen mögen: Der zweite Blick ist unverzichtbar. Gründen Unternehmernämlich von der Schweiz aus in Dubai, ist eine Besteuerung in der Schweiz nichtunwahrscheinlich. Auch prüfen die Schweizer Behörden extrem sorgfältig, warum inden Emiraten gegründet wurde. An einer kompletten Auswanderung nach Dubai führtso letztlich kein Weg vorbei. Dazu kommt auch der schlechte Ruf, den Firmen ausDubai in der Schweiz mehrheitlich haben.Wer sämtliche Vor- und Nachteile abwägt, erkennt somit rasch: Es kann einerhöhtes Risiko sein, in die Emirate zu expandieren. Gründer, die einlangfristig nachhaltiges Geschäft aufbauen möchten, sind mit der Schweiz alsFirmenstandort in der Regel besser beraten. Dafür spricht auch die Gesetzeslage.Sie kann sich in Dubai nämlich jederzeit ändern - aktuelle Steuerfreiheitinklusive.Über Henrik TelepskiHenrik Telepski ist Geschäftsführer und Inhaber der Telepski Treuhand GmbH. Miteinem Team aus Experten hat sich der Finanzprofi der Aufgabe verschrieben,digitale Unternehmen dabei zu unterstützen, sich im Steuerdschungelzurechtzufinden. Dabei setzt er auf eine ganzheitliche, digitaleUnternehmensberatung in Finanzfragen. Sein übergeordnetes Ziel ist, einefunktionierende Steuerstrategie auszuarbeiten, die den Unternehmen bis zusechsstellige Einsparungen ermöglicht. Mehr Informationen unter:https://www.telepski-treuhand.ch/Pressekontakt:Telepski Treuhand GmbHVertreten durch: Henrik Telepskihttps://www.telepski-treuhand.chmailto:kontakt@telepski-treuhand.chPressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164419/5423681OTS: Telepski Treuhand GmbH