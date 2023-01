THE CRAFTORY BRINGT EDGARD & COOPER EUR 20 MILLIONEN

Kortrijk, Belgium (ots/PRNewswire) - Der verantwortungsvolle CPG-Investmentfonds

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Edgard & Cooper den Markt fürPremium-Hunde- und -Katzenfutter mit der Entwicklung von qualitativhochwertigem, gesundem Tierfutter mit begrenztem ökologischem "Pfotenabdruck"auf den Kopf gestellt. Mit nahrhaften, frischen Zutaten in umweltfreundlichenVerpackungen eroberte Edgard & Cooper die Herzen von Hunden, Katzen und ihrenBesitzern in ganz Europa.In den vergangenen zwei Jahren erweiterten die Gründer Koen Bostoen, LouisChalabi und Jürgen Degrande das Sortiment und sorgten für eine erheblicheReduktion der Umweltauswirkungen:- Einführung eines 100 % pflanzlichen Hundefuttersortiments im Herbst 2021- Einführung eines brandneuen Sortiments an "junk-freiem" Premium-Katzenfutterim Herbst 2022.- Entwicklung eines "Zero Paw Print 2025"-Plans, der die CO2-Neutralität desUnternehmens bis 2025 vorsieht.Das Tüpfelchen auf dem i ist die im Frühjahr 2022 erlangte BCorp-Zertifizierung.Koen Bostoen, Louis Chalabi und Jürgen Degrande, Gründer von Edgard & Cooper:"Für uns ist diese neue Investition von The Craftory und DLF Venture dieBestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es war von Anfang anunser Ziel, die Hunde- und Katzenfutterindustrie, die immer noch fastausschließlich in den Händen einiger weniger Großkonzerne liegt, gründlichaufzumischen. Die Tatsache, dass Haustiere und ihre Benutzer unseren Ansatzschätzen, motiviert uns, unsere Arbeit fortzusetzen und zur Transformationdieser Branche beizutragen. Ein Ansatz, bei dem nicht nur die finanziellenLeistungen wichtig sind, sondern auch die Auswirkungen auf Tiere und unsereUmwelt. Die zusätzlichen Mittel werden wir nutzen, um noch mehr Katzen- undHundebesitzer auf lokaler und internationaler Ebene mit unserem Ansatzbekanntzumachen und den "Zero Pawprint 2025"-Plan weiter umzusetzen."Elio Leoni Sceti - The Craftory" Der ansatz von Edgard & Cooper ist für uns der beste Beweis dafür, dass eineernsthafte Konzentration auf das Wohlergehen der Tiere und ihrer Besitzer einemerfolgreichen Wachstum nicht im Wege steht. Wir sind davon überzeugt, dassTierhalter in Zukunft noch stärker auf die Herkunft und Qualität des Futters fürihre Hunde oder Katzen und dessen ökologische Auswirkungen achten werden. Edgard& Cooper hat bewiesen, dass das Unternehmen nicht nur bereit für dieseEntwicklung ist, sondern auch gewillt, sie mit zu initiieren und die Spielregelnfestzulegen."