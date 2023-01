Erzeugergeführter Hopfenlieferant und neuseeländische Erzeugergenossenschaft gehen globale Partnerschaft ein

Yakima, Washington (ots/PRNewswire) - Yakima Chief Hops (YCH), ein globalerHopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Erzeugern befindet, und NewZealand Hops Ltd. (NZ Hops), die einzige Erzeugergenossenschaft in Neuseeland,sind eine globale Partnerschaft eingegangen. Dies ist ein entscheidender Momentin der Hopfenindustrie, da zwei Organisationen, die ähnliche Werte wie dieFührung durch die Erzeuger selbst teilen, die Spielregeln ändern, indem sie sichauf den wichtigsten Aromahopfenmärkten der Welt sichtbar machen, um Brauereienauf der ganzen Welt mit hervorragend schmeckendem und aromatischem Hopfen zubeliefern. YCH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brauereien und Hopfenerzeugermiteinander in Kontakt zu bringen, und freut sich, dass Brauereien auf derganzen Welt diese Verbindungen nicht nur mit den Hopfenerzeugern des pazifischenNordwestens [der USA], sondern auch mit denen aus Neuseeland aufnehmen können.YCH wurde mit dem Ziel gegründet, Hopfenanbaubetriebe in Familienbesitz mit denbesten Brauereien der Welt in Verbindung zu bringen. "Die Verbindungsaufnahmemit Hopfenanbaubetrieben bezieht sich nicht nur auf die Familienbetriebe hier inunserem Hinterhof", sagt Bryan Pierce, Chief Sales & Marketing Officer von YCH."Viele der Pflanzer von NZ Hops sind aus dem gleichen Holz geschnitzt undbeschäftigen sich seit mehreren Generationen mit dem Hopfenanbau. DieLeidenschaft für Hopfen liegt ihnen im Blut, genau wie es bei den Landwirtenhier in Washington, Oregon und Idaho der Fall ist."