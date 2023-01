Modern Plant Based Foods - Kitskitchen kündigt neue Marketingstrategie zur Steigerung des Umsatzes und der Kundennähe im Geschäft an

VANCOUVER, BC, 23. Januar 2023 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich zu berichten, dass kitskitchen Health Foods Inc. (kitskitchen), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, eine umfassende neue Marketingstrategie zur Steigerung des Umsatzes in der wachsenden Suppenkategorie ankündigt. Kitskitchen wird ein Team von 19 spezialisierten Degustatoren engagieren, um seine Produkte in den Geschäften einiger der größten kanadischen Einzelhändler bei einer Reihe von Verkostungen vorzustellen. Gleichzeitig wird Kitskitchen eine strategische digitale Werbekampagne starten, um die Führungsposition der im Bereich der frischen Suppen wieder zu etablieren und sich auf die Einführung des Angebots von Trockensuppen vorzubereiten.

Kitskitchen hat seit seiner Einführung im Jahr 2014 ein stetiges und konsistentes Wachstum erlebt und konnte in der Folge Kundentreue aufbauen und seinen Umsatz steigern. „Wir haben es geschafft, Markenkonsistenz und Loyalität zu etablieren, indem wir köstliche, gesunde Komfortgerichte anbieten, die jeder genießen kann. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um eine neue Marketinginitiative in die Wege zu leiten, sodass wir den Status unserer Marke als bekannter Favorit stärken, neue Kundenkreise erreichen und im kommenden Jahr noch größere Umsätze erzielen können“, sagt Joni Berg, Chief Executive Officer von Kitskitchen Health Foods. „In den vergangenen Jahren haben wir einen direkten Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Verkostungen und unserem Umsatzwachstum festgestellt. Unserer Meinung nach ist dies die effektivste Methode, direkt mit unseren Kunden zu interagieren und sie unsere leckeren Suppen probieren zu lassen. Wir haben daher beschlossen, dieses Modell zu erweitern.“ Kitskitchen hat die ersten Schritte zur Einführung von Anreizprogrammen eingeleitet und sich verpflichtet, im Februar und März dieses Jahres Verkostungen in Filialen von Nesters Market und Nature‘s Fare zu veranstalten.

Nesters Market und Nature‘s Fare betreiben 24 Standorte in Westkanada und sind mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Dollar Kanadas zweitgrößtes Unternehmen in Privatbesitz. Der Konzern steht an der Spitze der kanadischen Lebensmittellandschaft und besitzt über 15 Supermarktketten, darunter Save-on-Foods, Buy-Low Foods, Urban Fare, Choices Markets, Meinhardt Fine Foods und Quality Foods.[i]