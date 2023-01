Im Blick standen an den US-Börsen auch die im Dezember das zehnte Mal in Folge gefallenen Frühindikatoren. Der Sammelindex sank im Vergleich zum Vormonat zwar deutlicher als erwartet und signalisiert laut dem Direktor des Conference Board, Ataman Ozyildirim, eine baldige Rezession. Wirklich überrascht haben dürfte das allerdings nicht mehr./ck/nas

Einerseits herrsche Optimismus, was die anstehende Berichtssaison angehe, hieß es von Börsianern. Andererseits hätten Aussagen des für eine straffe geldpolitische Haltung bekannten Fed-Direktors Christopher Waller gestützt. Waller hält jüngsten Äußerungen zufolge die US-Zinspolitik inzwischen für "fast ausreichend restriktiv" und sprach sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Zudem, so hieß es, habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäußert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag an ihre Erholungsgewinne vom Freitag angeknüpft. Der S&P 500 und die Nasdaq-Börsen sind außerdem wieder zurückgekehrt auf ihr Niveau, das sie vier Wochen zuvor gehabt hatten.

