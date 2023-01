LOLLIPOP präsentierte sich auf dem weltgrößten Blockchain Summit in Bangkok

Der WBS ist eine der größten Veranstaltungen der Branche und zieht Tausende von einflussreichen Personen aus der Blockchain-Branche an, darunter Entwickler, Investoren und Unternehmer. Die Veranstaltung, die 2017 zum ersten Mal in Dubai stattfand, war ein großer Erfolg und wurde von mehr als 400 Personen aus der ganzen Welt besucht. Internationale Experten präsentieren auf den Veranstaltungen aktuelle und zukünftige Trends zu Web3.0, DeFi, NFTs und anderen Themen.

SINGAPUR, 23. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die 23. Ausgabe des globalen Elitetreffens des World Blockchain Summit (WBS), Fostering the Future of Web 3.0, fand vom 8. bis 9. Dezember im The Athenee Hotel in Bangkok statt. Thailand hat sich zum Ziel gesetzt, eine Drehscheibe für alle wichtigen Akteure im Ökosystem von Blockchain, Kryptowährungen und web3 zu sein.

