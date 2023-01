Briocean vergrößert Hauptsitz, um besser auf globales Wachstum zu reagieren

SHENZHEN, China, 24. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Briocean Technology, der führende unabhängige Vertriebshändler für Elektronikkomponenten, kündigt eine Erweiterung seines Hauptsitzes in Shenzhen an. Die erweiterten Einrichtungen von Briocean, die nun über 23.000 Quadratfuß (rund 2137 Quadratmeter) umfassen, befinden sich in Huaqiangbei, dem weltweit größten Großmarkt für Elektronik.

„Briocean unterstützt den Kern unseres Unternehmens, unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, indem wir die Werte Beharrlichkeit, Bescheidenheit, Standhaftigkeit und Dankbarkeit hochhalten." Laut Sharon Ho, CEO von Briocean, sieht in der Erweiterung des Büros das Engagement des Unternehmens, die besten Lösungen für die Beschaffung von Elektronikkomponenten anzubieten.

Einer der einzigartigen Aspekte des neuen Büros ist die Integration des eleganten orientalischen Gartenkonzepts in Kombination mit dem ESG-Konzept im Design, das sich an den Acht Ansichten von Yanjing und den klassischen Gärten von Suzhou orientiert.

Neben der orientalischen Ästhetik ist der Bereich so gestaltet, dass er zu eingehenden Begegnungen und Interaktionen anregt. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist der „Virtue Pavilion", der den Kunden eine atemberaubende und beeindruckende Umgebung in einem chinesischen Garten bietet, in dem sie sitzen und wichtige Besprechungen abhalten können. Mit der Lockerung der Reisebeschränkungen in China erwartet Briocean mehr ausländische Kunden.

Briocean bietet Lieferkettenmanagement und weltweite Beschaffungsdienstleistungen für jedes Geschäftsumfeld. Durch die Erweiterung unserer Belegschaft können wir einen besseren Kundenservice vor Ort und eine bessere Unterstützung für unser internationales Geschäft bieten.

Warum Briocean?

Verpflichtung zur Qualitätssicherung: Briocean hat zwei Qualitätskontrollzentren in Hongkong und Shenzhen eingerichtet, um die Qualität aller zugekauften Komponenten durch externe Überprüfung, Produktinspektion und Funktionstests zu gewährleisten. Diese Prüfverfahren entsprechen dem international anerkannten Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001.

: Über 4000 Lieferanten werden von einem Team aus 150 erfahrenen Einkaufsspezialisten unterstützt. Risikominderung für Unternehmen Lokales Hintergrundwissen und Ressourcen stehen zur Verfügung, um risikoreiche Lieferanten und Geschäftsvorgänge abzufangen.

Lokales Hintergrundwissen und Ressourcen stehen zur Verfügung, um risikoreiche Lieferanten und Geschäftsvorgänge abzufangen. Flexibler Zahlungsplan: Wir bieten Verlängerungspläne für Zahlungsfristen sowohl in USD als auch in RMB an, damit Sie Ihre Projekte nach der Genehmigung in Angriff nehmen können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website:

Offizielle Website: https://www.briocean.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/71610611/admin/

Facebook: https://www.facebook.com/BrioceanTech

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Tn3FKsdy7UM

Informationen zu Briocean

Briocean wurde 2008 gegründet und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung auf dem internationalen Elektronikmarkt. Briocean ist einer der weltweit führenden Vertriebshändler für Elektronik, der sich auf seine umfangreichen historischen Daten und seine reiche Erfahrung stützt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden aus der Elektronikbranche weltweite Beschaffungs- und Lieferkettenlösungen zu bieten und ihre Lieferketten in Bewegung zu halten. Mit über 4.000 internationalen Lieferanten als Partner, einem rigiden Lieferantenmanagementsystem und strengen Qualitätsprozessen ist Briocean der bevorzugte Vertriebspartner für hochwertige Elektronikkomponenten.

Briocean bietet Engpassbeschaffung, Kleinserienfertigung, Management von Überbeständen und kostensparende Dienstleistungen.

Für Anfragen: sales@briocean.com

