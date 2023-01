Unser Versprechen einer Bildung für alle einlösen - Education Cannot Wait

Genf (ots/PRNewswire) - Unsere Investitionen in Bildung - insbesondere für

Kinder in Krisen und Konflikten - sind Investitionen in eine bessere Zukunft.



Anlässlich des Internationalen Tags der Bildung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=

de&o=3762647-1&h=3999349103&u=https%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fen%2Fdays%2Feducati

on&a=Internationalen+Tags+der+Bildung) müssen die Staats- und

Regierungschefinnen und -chefs der Welt ihr Versprechen einlösen, bis 2030 eine

hochwertige Bildung für alle bereitzustellen.





Bei Krieg ist Bildung eine Investition in Frieden, bei Ungerechtigkeit eineInvestition in Gleichheit, bei Armut eine Investition in Wohlstand.Machen wir uns nichts vor: Es gibt eine globale Bildungskrise, die droht,jahrzehntelange Entwicklungserfolge zunichte zu machen, neue Konflikteauszulösen und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in aller Weltumzukehren.UNO-Generalsekretär António Guterres äusserte sich am letztjährigen Gipfel zumBildungswandel, dem Transforming Education Summit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762647-1&h=1524355660&u=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Ftransforming-education-summit%2Fsg-vision-statement&a=Transforming+Education+Summit) , wiefolgt: "Wenn wir unsere Welt bis 2030 entsprechend den Zielen für nachhaltigeEntwicklung umgestalten wollen, muss die internationale Gemeinschaft dieser(Bildungs-)Krise die Aufmerksamkeit schenken, die ihr gebührt."Als "Education Cannot Wait" ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762647-1&h=911369733&u=https%3A%2F%2Fwww.educationcannotwait.org%2F&a=ECW ), der globaleUNO-Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen, 2016 gegründetwurde, schätzten wir die Zahl der krisenbetroffenen Kinder, die Bildungshilfebenötigten, auf 75 Millionen. Mittlerweile sind es 222 Millionen, also dreimalmehr.Von den 222 Millionen Kindern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762647-1&h=1652777310&u=https%3A%2F%2Fwww.educationcannotwait.org%2F222milliondreams&a=222+Millionen+Kindern) , denen das Recht auf Bildung durch die Multiplikationseffektevon Konflikten, Klimawandel und anderen langwierigen Krisen entzogen wurde,gehen etwa 78 Millionen - mehr als die Gesamtbevölkerung Frankreichs, Italiensoder des Vereinigten Königreichs - überhaupt nicht zur Schule.Selbst wenn sie die Schule besuchen, erreichen viele von ihnen nicht dieMindestanforderungen in Mathematik oder Lesen. Denken Sie über dieseerschreckende Statistik nach: 671 Millionen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762647-1&h=104817508&u=https%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fen%2Fdays%2Feducation&a=671+Millionen) Kinder und Jugendliche weltweit können nicht lesen. Das sind mehrals 8 Prozent der Gesamtbevölkerung der Welt. Eine ganze Generation läuft hier