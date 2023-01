LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu drohenden Wohlstandsverlust:

"So günstig die Rahmenbedingungen für jeden Einzelnen sein mögen, so problematisch sind sie für die Gesellschaft. Denn der Personalmangel ist derart groß, dass er selbst die Krise befeuert. Wenn Unternehmen keine Beschäftigten finden, werden sie die Produktion einstellen, verlagern und früher oder später ganz abwandern. Damit geht ein Wohlstandsverlust für die Gesamtgesellschaft einher. Das ist gefährlich, denn wir werden zwar älter, aber nicht weniger. Noch nie standen so vielen Ruheständlern so wenig Beschäftigte gegenüber. Die Versorgung des nicht arbeitenden Teils der Bevölkerung hängt nicht zuletzt davon ab, dass Wirtschaft und Wohlstand weiterwachsen. Der Kampf gegen den Fachkräftemangel muss deshalb entschlossener als bisher geführt werden."/be/DP/nas