Der Deutsche Aktienindex hat den Rutsch unter die 15.000er Marke gut weggesteckt und ist bereit, die Rally im Windschatten einer nun Fahrt aufnehmenden Wall Street fortzusetzen. Die Kurse in Frankfurt werden durch die Hoffnung getrieben, dass die deutsche Wirtschaft eine Rezession im Jahr 2023 sogar ganz vermeiden kann.

Zwar ist ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen weiterhin möglich. Aber wie in den USA, wo die Wirtschaftsleistung im ersten und zweiten Quartal des vergangenen Jahres ebenfalls zurückging, dürfte sich das nicht nach einer Rezession anfühlen. Der Arbeitsmarkt ist zu stark, die Menschen müssen zwar sparen, leiden aber nicht wie in einer richtigen Rezession. Es ist gut möglich, dass Deutschland in diesem Jahr gerade noch so die Kurve kriegt.