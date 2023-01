Zudem steht am Nachmittag der Richmond Fed Produktionsindex und der Redbook Index für das Gesamtjahr an.

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen, wie die Quartalszahlen in dieser Woche:

In den Begrenzungen des Vortages und auch in der vom "Big Picture" abgeleitete Widerstandszone sehe ich den DAX heute neutral und werde wieder kurzfristige Trading-Ideen umsetzen:

Technologieaktien standen ganz oben auf der Kaufliste. Eine Tesla legte stark zu und die Entlassungen bei Spotify und weiteren Technologiewerten zeigte eher eine dynamische Wirkung. Damit stieg auch das Sentiment wieder in Richtung extreme Gier an:

DAX beisst sich an 15100 fest, nachdem zwei Gaps eine Rolle spielten. Die Wall Street war erneut stark | Trading-Ideen am 24.01.2023

DAX-Morgenanalyse DAX-Tradingideen am Dienstag: Weiter Up ist der Favorit

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer