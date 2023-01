JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Umfragen unter den Geschäftspartnern von Microsoft und Interviews zeigten, dass die Investoren überwiegend ein eher schwaches zweites Geschäftsquartal des Softwarekonzerns und auch einen schwachen Ausblick erwarteten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Microsoft weiter als die beste Wahl in einem sich zeitweise verschlechternden Umfeld. Der Zwischenbericht wird zum US-Börsenschluss erwartet./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 20:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 20:35 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 223EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m