Cybeats unterzeichnet Dreijahresvertrag mit Fortune-500-Unternehmen für Gebäudetechnik und Industrieautomation

Toronto, 24. Januar 2023 /IRW-Press/ – Cybeats Technologies Corp. („Cybeats“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CYBT) freut sich, die Unterzeichnung einer dreijährigen Softwarelizenzvereinbarung für Cybeats SBOM Studio1 mit einem weltweit führenden Unternehmen für Gebäudetechnik und Industrieautomation bekannt zu geben, dessen Software Bill of Materials (SBOM) verwaltet und dessen Sicherheit in der Software-Lieferkette verbessert werden soll.

Die mehrjährige Vereinbarung sieht vor, dass SBOM Studio von einem der weltweit führenden Anbieter von Gebäudetechnik, Software und Dienstleistungen für Krankenhäuser, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien und die Fertigungsindustrie weltweit eingesetzt wird. Dies ist die bisher größte kommerzielle Vereinbarung für Cybeats und übertrifft den bisher größten Vertrag des Unternehmens2. Es handelt sich um die dritte große Vereinbarung mit einem weltweit führenden Unternehmen der Industrietechnologie, die mehrere Milliarden Dollar einbringt und das Unternehmen für ein kontinuierliches Wachstum in diesem großen Industriebereich positioniert.

„SBOM Studio beweist weiterhin seinen unmittelbaren Wert und seine branchenführenden Fähigkeiten in mehreren kritischen Infrastrukturbereichen, was sich in kommerziellem Erfolg niederschlägt“, sagte der CEO von Cybeats, Yoav Raiter. „Die Industrietechnik gehört zu den anfälligsten Zielen für Angriffe auf die Software-Lieferkette, und die Tatsache, dass sich mehrere Fortune-500-Branchenführer für SBOM Studio entschieden haben, bestätigt uns, dass wir das Wachstum in diesem Sektor und darüber hinaus schnell steigern können.“

„SBOM Management ist für die Sicherung unternehmenskritischer Systeme und die Integrität von Software-Lieferketten unerlässlich. Mit dieser Vereinbarung hat SBOM Studio seinen Wert und seine Fähigkeiten im ICS- und BMS-Sektor weiter gefestigt, wo die Transparenz in der Software-Lieferkette sowohl für SBOM-Hersteller als auch für Verbraucher von entscheidender Bedeutung ist“, erklärte der CTO von Cybeats, Dmitry Raidman. „Die Plattform von Cybeats bietet unseren Kunden die nötige Skalierbarkeit und Genauigkeit, um Sicherheitslücken und potenzielle Sicherheitsrisiken in den von ihren Systemen genutzten Software-Abhängigkeiten zu erkennen, und hilft ihnen, die kommenden Vorschriften einzuhalten und den Branchenstandards voraus zu sein.“