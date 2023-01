Seite 2 ► Seite 1 von 2

Papenburg (ots) - Vor mehr als 2 Jahren hat das Deutsche Tierschutzbüroerschreckendes Bildmaterial aus der größten Schweinemast Niedersachsensveröffentlicht. Die Videoaufnahmen zeigten, wie dicht gedrängte Tiere in ihremeigenen Kot stehen mussten. Viele der Tiere wiesen zum Teil sehr schwereVerletzungen auf, die keinesfalls über Nacht entstanden sind. So waren in demVideomaterial unbehandelte, blutige Verletzungen, riesige Tumore und Abszesse zusehen. Teilweise konnten die Tiere nur noch humpeln. "Viele der Tiere hättendamals dringend tierärztlich behandelt werden müssen" so Jan Peifer,Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro. Auch sind auf demVideomaterial immer wieder tote Tiere zwischen den lebenden zu sehen. Einegesetzlich vorgeschriebene Krankenbucht war auf den Bildern nicht zu erkennen."Ganz offensichtlich kam der Betreiber seiner Fürsorgepflicht hier nicht nachund ließ die Schweine einfach leiden" kritisiert Peifer.Besonders erschreckend war allerdings, dass in den beiden dokumentierten Nächtenim Juli 2020 das Trinkwasser der Tiere offenbar ganz bewusst von dem Betreiberabgestellt wurde. Eine beliebte Methode in der Schweinemast, die gesetzlichverboten ist. Ziel ist es, dass die Tiere am nächsten Morgen schneller einenhochkalorischen Futterbrei aufnehmen. Umso schneller die Tiere fett werden, umsomehr Profit. Auch wurden damals an einigen Stellen die gesetzlichen Vorgaben vonmax. 2 cm Spaltenbreite nicht eingehalten. So waren die Spaltenbreiten zum Teilca. 10 cm groß - eine absolut nennenswerte Verletzungsgefahr für die Tiere.Vermutlich bestand dieser bauliche Missstand schon seit Errichtung derMastanlage vor etlichen Jahren. "Offenbar fanden in dem Betrieb kaum Kontrollenstatt oder es wurde einfach nicht richtig hingeschaut" so Peifer. Dabei handeltes sich bei dieser Schweinemast sogar um einen QS-zertifizierten Betrieb. QS istein Prüfzeichen für Lebensmittel und ist auf vielen Fleischprodukten imSupermarkt zu finden. Aus im Mastbetrieb vorgefundenen Unterlagen war erkennbar,dass viele der Tiere an Durchfall und Lungenentzündungen litten, teilweise 50 %aus einer Bucht. Behandelt wurden diese Tiere mit Antibiotika.Die Missstände in dem Betrieb waren so schockierend, dass noch am gleichen Tag,als die Aufnahmen entstanden sind, das zuständige Veterinäramt in Meppeninformiert worden ist. Dies erfolgte Ende Juli 2020. Bei einer unangemeldetenKontrolle durch das Veterinäramt wurden dann die beschriebenen Verstöße