KISS organisiert großes "Guardians' Meet"

Bhubaneswar, Indien - Das Kalinga Institute of Social Sciences

(KISS) in Bhubaneswar im indischen Bundesstaat Odisha ist die weltweit größte so

genannte "Deemed-to-be-University" für indigene Schüler und Studierende, die vom

Kindergarten bis zur Promotion kostenlose Bildung anbietet. Der riesige Campus

beherbergt 30.000 Studierende. Das Institut wurde gegründet, um die indigenen

Gemeinschaften durch bildungsorientierte sozioökonomische Entwicklung zu

stärken.



Am 22. Januar organisierte das KISS das riesige so genannte "Guardians' Meet",

bei dem der Gründer des KIIT-KISS, Dr. Achyuta Samanta, sich bei den Eltern

herzlich für ihre Unterstützung und Zuneigung bedankte, die das KISS in Indien

und darüber hinaus bekannt gemacht hat.