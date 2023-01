Der "Fed-Flüsterer" Nick Timiraos (vom Wall Street Journal) hat gestern eine Rally entfacht mit seinem Artikel, wonach die Fed wohl die Zinsen nur noch in kleinen Schritten bei den nächsten Sitzungen anheben dürfte. Aber das war bereits ja eigentlich die Konsens-Erwartung an den Märkten, also nicht wirklich eine neue Botschaft. Nun hat der Fed-Flüsterer Timiraos nach der gestrigen Rally eine neue Botschaft: die Öffnung in China könne die Inflation dauerhafter und hartnäckiger machen. Das ist wahrscheinlich eine Warnung der US-Notenbank durch ihren "Flüsterer" an die Märkte, dass man am 01.Februar die Zinsen auch um 0,5% anheben könne (was die Märkte überhaupt nicht erwarten). Aber Powell und Co dürften besorgt sein über die weiter gelockerten financial conditions - also ist jedes Argument recht, um die Euphorie einzudämmen..

Hinweise aus Video:

Das Video "Der "Fed-Flüsterer" hat eine neue Nachricht für die Bullen!" sehen Sie hier..