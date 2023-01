Die Investoren nehmen die schweren Gepäckstücke aus 2022 auch mit ins neue Jahr. Sei es der Krieg in der Ukraine, die Zinserhöhungen der Federal Reserve oder auch die schwindende Liquidität an den Kapitalmärkten: Es gilt, die Wunden zu lecken und nach vorne zu blicken. Dabei startet man stimmungstechnisch vom Tiefpunkt. Denn insgesamt hat sich die Risikobereitschaft der professionellen Anleger im Dezember weiter verringert. Der Global ICI der Fondsgesellschaft State Street fiel im Dezember den dritten Monat in Folge auf 75,9 Punkte. Es ist der niedrigste Stand seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020.

Allerdings gab es auch 2022 Segmente, die ordentlich Performance lieferten. An allererster Stelle sei hier der US-Dollar genannt, dessen Stärkephase allerdings weitgehend vorbei sein dürfte. Aber auch Gold-, Öl- und Gasaktien sowie alles, was mit Batterien zu tun hatte, brachten Rendite fürs Depot.

Im Blickpunkt vieler Investoren standen dabei die Lithium-Aktien, bei denen es 2022 auch etliche Übernahmen gab. Doch neben den Lithium-Ionen-Batterien spielen auch Vanadium Redox-Batterien eine immer größere Rolle beim Umbau der Energie-Infrastruktur. Sie stehen aber noch nicht im Fokus vieler Investoren. Dabei sind sie als Energiespeicher für die Energieumwandlung aus Wind und Solar kaum zu ersetzen. Sie sind deutlich sicherer als Lithium-Ionen-Batterien, können 15 000 bis 20 000 Mal geladen werden und haben eine lange Lebensdauer.

Im vergangenen Jahr haben wir dazu vor allem auch in China viele Investitionen gesehen. Das war der erste Schritt zu einer Kommerzialisierung und breiten Anwendung der Technologie, an der bereits rund ein Vierteljahrhundert geforscht wurde. Im Herbst und Winter gingen in der Volksrepublik jedenfalls die ersten Vanadium-Energiespeicher mit Investitionsvolumina im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich ans Netz. Mit der Öffnung Chinas nach dem langen Covid-Lockdown könnte der Markt einen zusätzlichen Schub bekommen. Doch auch in Deutschland ist die Message bereits angekommen. So hat die AMG Advanced Metallurgical Group ein hybrides Speichersystem auf der Basis von Lithium-Ionen-Batterien und Vanadium-Redox-Flow-Batterien in Bayern in Betrieb genommen. Der Metallurgiekonzern mit Sitz in den Niederlanden entwickelt zudem drei weitere Energiespeicher in Nürnberg, Rotherham (England) und in Hanau (Demonstrationsanlage).