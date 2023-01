Tony Makuch zum Vorstandsvorsitzenden von Discovery Silver ernannt

Herr Makuch ist ein professioneller Ingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Betrieb und Führung. Zuletzt war er CEO von Kirkland Lake Gold Ltd. ("Kirkland Lake"), einem führenden, weltweit tätigen Goldunternehmen mit Betrieben in Ontario und Australien. Während seiner fünfjährigen Amtszeit leitete Makuch die Umgestaltung von Kirkland Lake und steigerte die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen sowie die Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde C$ auf über 10 Milliarden C$. In diesem Zeitraum stieg der Aktienkurs von Kirkland Lake um über 500 %.

John Murray, Chairman von Discovery, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Tony die Rolle des CEO dauerhaft übernehmen wird. Seine Erfolgsbilanz bei der Optimierung des Wertes von Erschließungsprojekten und großen Bergbaubetrieben sowie seine Anerkennung auf den Kapitalmärkten machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit, da wir uns auf die bevorstehende Durchführung der Vormachbarkeitsstudie für unser Cordero-Projekt freuen".

Herr Makuch kommentierte: "In den letzten sieben Monaten habe ich mir ein umfassendes Wissen über das Cordero-Projekt und die hochwertige Arbeit des Discovery-Teams angeeignet. Cordero ist meiner Meinung nach eines der aufregendsten groß angelegten Erschließungsprojekte in der weltweiten Bergbaubranche. Ich bin hoch motiviert durch die Aussicht, dass wir bei der Umwandlung von Cordero in eine Tier-1-Mine einen bedeutenden Wert für alle Interessengruppen erzielen werden. Die große Menge an Silber, die Cordero voraussichtlich produzieren wird, und die hervorragenden Aussichten für Silber als entscheidendes Metall beim Übergang zu grüner Energie stellen ebenfalls eine überzeugende Chance dar."