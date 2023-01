Montafon illwerke vkw übergeben Keycard an Falkensteiner - Falkensteiner Hotel Montafon feierlich eröffnet

Montafon (ots) - Welcome home! im Montafon heißt es jetzt auch ganz offiziell.

Denn nach zweieinhalbjähriger Planungs- und Bauphase haben die illwerke vkw das

neue 5* Falkensteiner Hotel Montafon bei der großen Eröffnungsparty des Hauses

in feierlichem Rahmen an die Falkensteiner Gruppe übergeben.



Seit 16. Dezember 2022 begrüßt das Falkensteiner Hotel Montafon als erstes

Fünf-Sterne-Familienhotel der Region seine Gäste direkt am Erlebnisberg Golm bei

Tschagguns, dem ersten zertifizierten, klimaneutralen Skigebiet Österreichs. Am

Freitag fand die große Eröffnungsfeier statt, bei der neben Landeshauptmann

Markus Wallner auch der Bürgermeister von Tschagguns, Herbert Bitschnau, der

Geschäftsführer des Innsbrucker Studios Snøhetta, Patrick Lüth sowie Vudafieri

Chef Tiziano Vudafieri anwesend waren. In diesem feierlichen Rahmen übergab

illwerke vkw Vorstand Christof Germann das neue Hotel am Golm offiziell an die

Falkensteiner Eigentümer Otmar Michaeler, Erich Falkensteiner und Andreas

Falkensteiner.