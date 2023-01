TeraSky gibt erhebliche Investition von Abry Partners bekannt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - TeraSky (http://www.terasky.com/) , ein

globaler Anbieter von Multi-Cloud-, cloudnativen und modernen innovativen

IT-Technologien, gab heute eine erhebliche Investition von Abry Partners in

Boston bekannt. Die Investition soll die Präsenz von TeraSky in Israel vertiefen

und die globale Marktexpansion des Unternehmens in den USA und Europa

beschleunigen. Dies ist die erste Investition von Abry Partners in Israel und

ein Vertrauensvotum in den in Israel ansässigen Lösungsanbieter.



"TeraSky hat die Rolle der Technologieintegration neu definiert", sagte Nicolas

Massard, Partner von Abry Partners. "Durch den Einsatz von fundiertem Know-how

und breiter Erfahrung bietet TeraSky wirklich kreative Lösungen, die nicht nur

technologische Herausforderungen, sondern auch Geschäftsanforderungen erfüllen.

Dieses Modell, gepaart mit einer Kultur von Innovation, Bildung, Gemeinschaft

und Qualität, hebt sich nicht nur von der Masse ab, sondern ist eine Klasse für

sich."