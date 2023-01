Hamburg (ots) -



- Deutsche interessieren sich für Luxus-Yachten ab einer Million Euro

- Franzosen sind ausgabebereit und bevorzugen Segelkatamarane

- In Großbritannien gilt: Je günstiger das Boot, desto höher das Interesse



Eine Datenanalyse von Boats Group, ein führender Betreiber von online

Bootsbörsen, offenbart die gefragtesten Bootstypen und Preisklassen. Analysiert

wurden knapp 30 Millionen Pageviews auf 680.000 Bootslistungen mehrerer

Marktplätze. Zu Boats Group gehören zehn Marktplätze, darunter boats.com,

Boot24, YachtWorld und iNautia.





"Die Auswertung von über 30 Millionen Datensätzen lässt Rückschlüsse zu, welcheBoots- und Preisklassen in Europa und einzelnen Ländern besonders gefragt sind.Die Daten geben auch Aufschluss über Handelskorridore im paneuropäischenBootshandel. 47 Prozent der Interessenten kommen nicht aus den Ländern, wo dieBoote liegen. Die Nachfrage aus dem Ausland ist damit ein wichtigerErfolgsfaktor", sagt Nadja Sörgel Managing Director Europa bei Boats Group.Preisklassen: In Deutschland und Frankreich läuft exklusivDie Preisspanne bei Booten ist groß: Schlauchboote und Festrumpfschlauchboote(RIB) gibt es bereits ab einigen hundert Euro. Luxus-Yachten kosten hingegen ofthunderte Millionen Euro. Die Datenanalyse zeigt: Potenzielle Käufer ausDeutschland interessieren sich vor allem für die oberen Preisklassen. Je teurer,desto größer das Interesse auf den Plattformen. In Frankreich scheint dieAusgabebereitschaft ebenfalls hoch: Bis zur Premium-Preisklasse (250.000 biseine Million Euro) steigt der Anteil der Pageviews. Im Vereinigten Königreichund in den Niederlanden ist es andersherum: Hier sinkt das Interesse tendenziellmit steigendem Preis.Welche Bootsklassen sind gefragtDie Pageviews auf den Marktplätzen zeigen, dass Scooter und Jet-Ski imVereinigten Königreich auf das größte Interesse stoßen. Ebenso wie Sportbooteund Schlauchboote. Motorboote haben in den Niederlanden die Nase vorn, währendFranzosen Segelkatamarane präferieren.Die gesamte Studie und Grafiken erhalten Sie auf Anfrage beim Pressekontakt.Pressekontakt:public performance, Miriam Piecuch, Hegestrasse 40, 20251 Hamburg, T +49 ((0)4023 80 12 83, Mail mp@publicperformance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148811/5423830OTS: Boats Group