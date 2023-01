BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die europäische Umweltdachorganisation Transport & Environment (T&E) mahnt für die Unabhängigkeit einer Autobatterieproduktion in der EU eine stärkere Förderung durch Brüssel an. Bis 2027 könne die Staatengemeinschaft ihre Abhängigkeit von Lithium-Ionen-Akkus chinesischer Hersteller beenden - allerdings könnten sich Batteriehersteller wie der US-Elektropionier Tesla und das schwedische Start-up Northvolt angesichts hoher Förderungsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten auch noch stärker in Richtung USA orientieren. Das ergibt ein Bericht, den die Organisation am Dienstag veröffentlichte und der die Ankündigungen von Batterieherstellern zur Grundlage hat.

"Schon heute wird die Hälfte der in der EU verwendeten Lithium-Ionen-Akkus auch hier hergestellt. Aber der Inflation Reduction Act hat die Spielregeln geändert", sagte T&E-Deutschlandchef Sebastian Bock. "In Europa müssen mehr finanzielle Mittel bereitgestellt werden oder wir riskieren, geplante Batteriefabriken und Arbeitsplätze an Amerika zu verlieren."