Immer mehr Küchenbau-Unternehmen gehen insolvent? Insider verrät die größten Fehler und wie sich die Insolvenz vermeiden lässt (FOTO)

Hannover (ots) - Mit Küchen Quelle musste Ende November nun ein weiteres

Küchenbau-Unternehmen Insolvenz anmelden. Obwohl viele Firmen eine deutliche

Umsatzsteigerung zum Vorjahr vorweisen können, wirkt die Branche aktuell wie vom

Blitz getroffen.



"Eine Umsatzsteigerung ist nicht immer eine Absicherung gegen eine Insolvenz.

Ich erlebe immer wieder, dass kleinere Fehler ausschlaggebend für sie sind",

sagt Marvin Flenche. Er ist Unternehmensberater für Küchenstudios und teilt in

diesem exklusiven Experten-Ratgeber sechs Tipps, wie Küchenbau-Unternehmen 2023

mehr Umsatz machen und deutlich profitabler werden.





1. Feste Standards für die Bezahlung schaffenKüchenbau-Unternehmen bieten ihren Kunden idealerweise Standards für dieBezahlung an. Sinnvoll ist etwa, bei der Aufnahme der Bestellung 50 Prozent derinitialen Gesamtsumme direkt begleichen zu lassen. Weitere 40 Prozent können dieKunden beim Wareneingang entrichten. Die verbleibenden zehn Prozent derRechnungssumme werden schließlich beim Einbau der Ware gezahlt. Dank dergestaffelten Bezahlung inklusive Anzahlung stellen Unternehmen auch beifinanziellen Engpässen der Käufer sicher, zumindest ihre Kosten decken zukönnen.2. Mit der SEPA-Lastschrift arbeitenGerade die letzten zehn Prozent der Rechnung werden von Kunden häufigzurückgehalten. Bei einer umfangreichen Bestellung kann es sich hierbei jedochum viel Geld handeln. Manche Anbieter verzichten zudem auf die dreiteiligeStaffelung ihrer Rechnungssumme. Haben sie stattdessen eine Bezahlung in zweiTranchen festgelegt, ist fehlende Liquidität in Höhe eines fünfstelligen Betragsbeim Zahlungsverzug des Kunden keine Seltenheit. Nutzen Unternehmen hingegen dieSEPA-Lastschrift, können sie den noch ausstehenden Betrag gemäß der ursprünglichvereinbarten Konditionen einfach einziehen.3. Gute Margen fokussierenKüchenbau-Unternehmen müssen nicht jeden Auftrag annehmen, um profitabel zusein. Das Gegenteil ist häufig sogar der Fall: Möchte ein Anbieterbeispielsweise 15 Prozent Gewinn am Ende des Geschäftsjahres verzeichnen, isteine Kalkulation mit entsprechend hohen Margen unverzichtbar. 25 Prozent sind andieser Stelle ein guter Richtwert.4. Das Bestandskundengeschäft ankurbelnBestandskunden werden von den meisten Küchenbau-Unternehmen vernachlässigt. Soverschenken Firmen viel Potenzial. Es ist daher sinnvoll, sich zumindest einmaljährlich bei der Bestandskundschaft in Erinnerung zu rufen. Ein Telefonat bietetsich hierfür besonders gut an. Zugleich können sich Küchenbauer mit dieserkundenbindenden Maßnahme einfach Empfehlungen sichern, ohne viel Zeit oder Geldzu investieren. Da nur wenige Anbieter ihr Bestandskundengeschäft ausbauen,heben sie sich darüber hinaus stark vom Wettbewerb ab.5. Fortschrittliches Marketing gestaltenModernes Marketing lässt sich auch in Krisenzeiten zielgerichtet umsetzen.Außerdem zeichnet es sich durch seine Skalierbarkeit aus. VieleKüchenbau-Unternehmen vergessen oder unterschätzen diese Vorteile jedoch. Siebeschränken ihren Profit durch veraltete Maßnahmen, die viel Geld kosten undschlechte Ergebnisse bringen. Wer gute Werbung am Puls der Zeit betreibt, wirdsich langfristig jedoch am Markt durchsetzen können. Um bessere Preise aufrufenzu können, muss zunächst aber in die Außenwirkung des Unternehmens investiertwerden.6. Aktiv verkaufen ist TrumpfWer Umsatz generieren möchte, muss aktiv verkaufen. Küchenbauer sollten aufpotenzielle Kunden zugehen und direkt beim Interessenten nachfassen. Es gilt:Menschen dürfen bei ihrer Kaufentscheidung nicht alleine gelassen werden. Dasstärkt nicht nur das Vertrauen der Kunden, sondern letztlich auch die Liquiditätdes eigenen Unternehmens. Eine Win-win-Situation entsteht durch diesen aktivenVerkauf.