Dr. Reuter Investor Relations - CleanTech Lithium arbeitet mit hohem Tempo am Produktionsstart in Chile.

Bei Lithium sieht die Lage dagegen anders aus. In den ersten Monaten legten die Preise in China, dass die mit Abstand größten Verarbeitungskapazitäten hat, um mehr als 100 Prozent zu. Mit rund 80.000 US-Dollar je Tonne erreichte das Alkalimetall ein Rekordhoch, wo es sich über weite Strecken des Jahres hielt. Aktuell notiert es ein wenig darunter. Für diese fulminante Entwicklung spielen zwei Faktoren eine Rolle. Zum einen bleibt das Angebot an Lithium weiterhin hinter den Erwartungen zurück. So wurde zwar schon vor Jahren prognostiziert, dass es aufgrund des Booms und der Rekordinvestitionen in Lithium-Vorkommen bald ein Überangebot geben werde; doch dies ist bisher nicht eingetreten. Die Branchenführer Albemarle aus den USA und SQM aus Chile warnen schon lange, dass nicht jeder Lithium-Explorer das Ziel Produktionsstart erreichen werde. Und das liegt nicht nur an der Güte der Vorkommen, sondern auch an den hohen Ansprüchen an die Verarbeitung des Metalls, um Lithium in der nötigen Batteriequalität zu erhalten. Hierfür ist ein anderes Know how nötig, als beispielsweise beim Abbau von Gold oder Kupfer.

Lithium-Nachfrage: Hohes Wachstum im Elektroauto-Markt

Zum anderen spielt der zweite Faktor bei Lithium eine große Rolle: die Nachfrage. Hier blicken Investoren und Analysten gebannt auf den Markt für Elektroautos. Und der geht seit Jahren steil bergauf. Inzwischen haben sich mehr als 60 Staaten dazu bekannt, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren bald schon nicht mehr zuzulassen. Norwegen gibt international das Tempo vor beim Abschied vom Verbrennungsmotor. Schon 2025 soll es keine Neuzulassungen für Diesel und Benziner mehr geben. Freilich ist Norwegen ein kleiner Automarkt, aber die großen Wirtschaftsräume ziehen nach. So wird Kalifornien 2035 als erster US-Bundesstaat ebenfalls keine Neuwagen mehr zulassen, die Treibhausgase ausstoßen. In dem Jahr soll auch das Verbot in der Europäischen Union kommen. Ende Oktober einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments auf 2035. Andere große Automärkte wie Großbritannien oder Indien haben ebenfalls Maßnahmen zum Verbot des Verbrenners beschlossen. Die USA als Ganzes setzen dagegen vor allem auf den „Inflation Reduction Act“, um den Ausbau der elektrisch betriebenen Fahrzeugflotte zu forcieren und wollen jeden Käufer eines Neuwagens, der den Kriterien entspricht, mit bis zu 7.500 US-Dollar unterstützen.