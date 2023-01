Netphen (ots) - Der Anbieter für Fuhrpark- und Arbeitsschutzlösungen fügt mit

der E-Learning Unterweisung für Nutzfahrzeuge bis 3,5 t ein weiteres Modul zu

seinem Unterweisungsportfolio hinzu.



Regelmäßige Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsunterweisungen sind Pflicht im

Unternehmen, um Gefahren und Gesundheitsgefährdungen vorzubeugen und die

Mitarbeiter auf diese vorzubereiten. Dies gilt auch für den Fuhrparkbereich,

wenn dort Dienstfahrzeuge als Arbeitsmittel für die Mitarbeiter angeboten

werden.





Verschiedene Unterweisungsinhalte für verschiedene FahrzeugartenSchon bei kleineren Fuhrparks kann die Planung und Organisation einerUnterweisung sehr aufwendig sein. Je größer und je diverser ein Fuhrpark ist,umso umfangreicher werden diese Aufwände: Wurden alle Fahrzeugberechtigten zuder Schulung eingeladen und haben teilgenommen? Wurde alles ordnungsgemäßdokumentiert? Wurden die unterschiedlichen Anforderungen je nach Fahrzeugtypberücksichtigt? All diese To-Dos nimmt die Unterweisung von LapID denVerantwortlichen ab. Mit der Unterweisung für Nutzfahrzeuge bis 3,5 tunterweisen und verwalten Fuhrparks nun auch die Fahrer ihrer Transporter,Sprinter oder Kastenwagen digital per E-Learning. Zugleich schließt LapID mitdem neuen Angebot für Nutzfahrzeuge bis 3,5 t die Lücke zwischen der klassischenPkw-Unterweisung, welche das Unternehmen bereits seit 2018 anbietet, und derseit Januar 2022 angebotenen Lkw-Unterweisung.Inhalte der Unterweisung für NutzfahrzeugeDie Inhalte der allgemeinen Fahrerunterweisung Pkw werden nun um dieBesonderheiten von Sprintern, Transportern und Kastenwagen ergänzt. Auch bei derUnterweisung für Fahrzeuge bis 3,5 t stehen unter anderem folgende Bereiche imFokus: die Fahrzeugprüfung mit Blick auf Beleuchtung, Blinker und Scheiben sowiedas Verhalten bei verschiedenen Witterungsbedingungen und bei einem Unfall odereiner Panne. Unterschiede lassen sich jedoch bei der Ladungssicherung finden.Hier sind Besonderheiten wie die Wirkung von verschiedenen Kräften, Zurrpunkteund die Berücksichtigung eines Lastverteilungsplans zu beachten.In weiteren Lernkapiteln geht die LapID Unterweisung für Nutzfahrzeuge auf dieBereiche Reifen, Flüssigkeiten und Lenkung ein. Ebenso wichtig ist die richtigeEinstellung des Fahrersitzes sowie die Sicherstellung der Fahrtüchtigkeit unddie Überprüfung der Fahrerlaubnis. Ein weiteres Kapitel ist derZusatzausstattung des Nutzfahrzeugs gewidmet. Der Blick auf das richtigeVerhalten bei der Verwendung von Mobiltelefonen und der Einhaltung von Abständenwährend der Fahrt, vervollständigt die Unterweisung. Durch Übungen am Ende jedesKapitels innerhalb der Unterweisung kann das Erlernte überprüft und so gefestigt