München (ots) - Einmal mehr verstärkt hat die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company ihr Führungsteam. Zum 1. Januar 2023 sind in

Deutschland mit Dr. Martin Burkhardt, Dr. Michael Meyer und Philipp Sautner drei

Consultants aus den eigenen Reihen neu in die Partnergruppe aufgenommen worden.

Zudem wurde mit Dr. Markus Simon ein zusätzlicher erfahrener Partner gewonnen.

Weltweit wurde die Führungsriege zu Jahresbeginn um insgesamt 81 neue

Partnerinnen und Partner an 37 Standorten erweitert.



"Bain hat seine Marktstellung im vergangenen Jahr mit einem signifikanten

zweistelligen Wachstum weiter gefestigt", betont Bain-Deutschlandchef Walter

Sinn. "Für diesen Erfolg ist unser herausragendes Team maßgeblich

mitverantwortlich. Unsere vier neuen Partner werden dazu beitragen, diese

Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Und unsere Kundenunternehmen werden von ihrer

langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise profitieren." Bain legt

besonderen Wert auf die unternehmensinterne Führungskräfteentwicklung, wobei die

unterschiedlichsten fachlichen und persönlichen Hintergründe eine große Rolle

spielen. Die neuen Partner sind unter anderem Experten in den Bereichen

Einzelhandel, Industriegüter und -dienstleistungen, Konsumgüter, Performance

Improvement, Private Equity und Technologie.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dr. Martin Burkhardt ist seit 2010 bei Bain und Mitglied der PraxisgruppenIndustriegüter und -dienstleistungen sowie Private Equity in Berlin. Er hatweitreichende Expertise, was groß angelegte Wertsteigerungsprogramme inklusiveStrategie, Wachstums- und Kostenhebel sowie Unternehmenstransformationenanbetrifft. Darüber hinaus ist der 38-Jährige aufPerformance-Improvement-Programme spezialisiert und verfügt über fundierteKenntnisse in puncto Due Diligences. Er hat ein Diplom in Betriebswirtschaft derHumboldt-Universität zu Berlin und promovierte an der Technischen UniversitätBerlin.Philipp Sautner hat seine berufliche Laufbahn 2014 bei Bain begonnen. Er istTeil der Praxisgruppen Einzelhandel(https://www.bain.com/de/branchenkompetenzen/einzelhandel/) und Konsumgüter(https://www.bain.com/de/branchenkompetenzen/konsumgueter/) am Standort Münchenund hat umfangreiche Erfahrung auf den Gebieten Kundenstrategie sowie AdvancedAnalytics. Darüber hinaus berät der 34-Jährige Unternehmen bei großenTransformationen sowie bei ganzheitlichen strategischen Projekten. Sautner hateinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen des Karlsruher Instituts fürTechnologie. Außerdem studierte er an der University of California San Diego.Dr. Michael Meyer ist seit 2010 bei Bain und gehört der Praxisgruppe Private